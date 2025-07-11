Аналитик считает, что это заказное убийство, к которому причастна Россия.

Наиболее вероятно, что вчерашнее убийство сотрудника Центра спецопераций "Альфа" СБУ полковника Ивана Воронича совершил профессионал. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, Воронич работал в том подразделении СБУ, которое еще с 2015 года "пустило много российской крови".

"Я не готов сказать был ли он основателем этого подразделения, был там на вторых или на третьих ролях, поэтому не буду на этом спекулировать, но известно, что он играл там довольно важную роль", - сказал Ступак.

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При этом напомнил, что это подразделение известно, в частности, операциями по ликвидации в оккупированном Донецке известного боевика "ДНР" Гиви (Михаила Толстых), высокопоставленного командира пророссийских боевиков Арсена Павлова по прозвищу "Моторола", главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко и многих других предателей и коллаборационистов на территории РФ и оккупированных территориях во время полномасштабной войны.

"На 99% его российские спецслужбы выбрали в качестве цели, мишени, а это значит, что он действительно донимал, делал большое количество проблем для РФ и поэтому было принято решение на его ликвидацию. Пять пуль, использование глушителя исключает гипотетически даже ситуацию, что что-то не поделил с кем-то, что это сведение счетов между соседями. Это заказное убийство", - отмечает Ступак.

По его словам, прошло уже более суток с момента совершения этого убийства и до сих пор стрелок не объявлен в розыск, по крайней мере, из официальных источников ничего об этом не сообщалось, фоторобота нет.

"Обычно в таких моментах первые 24-72 они являются ключевыми и очень важными для раскрытия преступления", - сказал Ступак.

Он предполагает, что работал профессионал.

"Пять выстрелов, глушитель. Как по мне, то это был действительно профессионал. Сейчас специалисты должны сделать большое количество экспертиз тех пуль и гильз, которые остались на месте происшествия, чтобы понять, что это за пистолет, есть ли у него украинские корни или он нигде не фигурировал", - отмечает эксперт.

Ступак убежден, что убийца полковника работал не один.

"Понятно, что он работал не один, потому что он не побежал бы в метрополитен прятаться или на парковку, чтобы искать свою машину, выезжать. Понятно, что его ждали. Один, два или три человека, этого мы не знаем. Обычно таких людей вывозят на "отлежку" в спальный район, например, города Киева условно на 21 этаж, где есть вода, питание на несколько дней пока все успокоится, без захода в Интернет сеть. Или, фантазируем, везут на окраину Винницкой области, в какой-то хутор на две хаты и он там как Челентано сидит там и рубит дрова, ожидая пока все утихнет. Или третий вариант - батарея на шею и в пруду его найдут через неделю", - добавил он.

При этом не исключает, что к убийству может быть причастен бывший военный, силовик или член преступной группы, которого использовали "втемную".

Убийство в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 июля, в Голосеевском районе Киева, был убит сотрудник СБУ полковник Иван Воронич. На видео, которые были опубликованы, видно, что неизвестный мужчина подошел к полковнику и сделал 5 прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Как сообщило издание The New York Times, был убит один из ключевых сотрудников элитного подразделения СБУ. При этом отмечается, что двое украинских чиновников опознали погибшего как полковника Ивана Воронича, который десятилетиями служил в Центре спецопераций "Альфа" СБУ.

В заявлении СБУ говорится о том, что расследование убийства продолжается, но никакой другой информации не предоставлено, а действующие украинские официальные лица не стали делать предположений о возможной причастности РФ.

NYT отмечает, что полковник Воронич начал работать в СБУ в середине 1990-х годов и некоторое время командовал подразделением специального назначения. Это подразделение, известное как Пятое управление, получало техническую поддержку от ЦРУ и ликвидировало высокопоставленного командира пророссийских боевиков Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".

По словам коллег, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полковник Воронич входил в состав элитного подразделения, которое отвечало за работу в "серой зоне" между линиями противников. Его подразделение сыграло ключевую роль во внезапном нападении Украины на Курскую область прошлым летом.

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