Некоторые европейские фирмы неправдиво маркируют свое оружие как "проверенное в бою".

Некоторые недобросовестные европейские производители дронов пытаются выведать и украсть секреты украинских компаний, чтобы потом использовать эти данные в своих маркетинговых кампаниях и "подделывать" боевые испытания.

Как рассказал изданию The Telegraph генеральный директор украинской фирмы по производству дронов Skyeton Роман Княженко, некоторые западные компании-производители заявляют о "проведенных боевых испытаниях" после всего нескольких коротких полетов, проведенных вдали от линии фронта.

"В результате европейские правительства вложили миллиарды фунтов в системы, которые на самом деле не работают, отвлекая ресурсы от обороны своих стран и поддержки Украины", - пишет издание.

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Так, Княженко рассказал, что производители дронов посещают его компанию с предложениями о сотрудничестве, но на самом деле используют эти визиты, чтобы выведать секреты:

"Многие европейские производители дронов делают фантастическую работу, и мы сотрудничаем с рядом из них. Но другие обещают многое только для того, чтобы поговорить с вами побольше, узнать, какие у вас секреты, а потом исчезают. Эти нечестные компании пытаются вынюхать, как мы работаем, какие решения у нас есть, которые работают на поле боя. Затем они создают красивые презентации о том, как они работают в Украине. Но на самом деле они совершили всего пару полетов во Львове".

По словам Княженко, иногда в текстах презентацийх дронов из Европы он читает "буквально свои собственные слова, без каких-либо изменений".

В результате, отмечает он, миллиарды долларов уходят компаниям, которые до сих пор не имеют представления о том, чем они занимаются, и фактически, страна, закупающая такие дроны, "инвестирует в технологию, которая на самом деле является подделкой".

Так, он привел пример с поставкой камер для их дрона Raybird от европейской компании, из которых только половина была в рабочем состоянии.

По его мнению, одна из основных проблем заключается в непонимании некоторыми европейскими компаниями сложностей, связанных с производством БПЛА.

"Они думают, что, приехав сюда и посмотрев чей-то завод, они легко смогут создать то же самое у себя".

При этом он привел в пример производство, например, автомобилей, где такой подход невозможен. Он подчеркнул,что украинские производители постоянно совершенствуются и накапливают опыт – "три года здесь кажутся 20 годами мирного времени".

"Некоторые думают: это легко, мы просто сделаем это. Но внутри компании мы накапливаем тысячи секретов, приёмов и опыта. Без всего этого ничего не будет работать как надо", - подчеркнул он, добавив, что большинство стран "далеко отстают" от Украины в области борьбы с беспилотниками

Вместо того, чтобы финансировать стартапы, Княженко призвал западные страны рассмотреть возможность финансирования украинских заводов на их территории.

Западные дроны - новости

Французский стартап Harmattan AI по заказу от департамента оборонных закупок Минобороны Франции разработал редкий зенитный дрон, получивший название Gobi. Он был специально разработан для того, чтобы перехватывать другие БПЛА.

Также сообщалось, что американский стартап HavocAI и венчурное подразделение компании Lockheed Martin сообщили о начале сотрудничества с целью создания и производства средних морских дронов.

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