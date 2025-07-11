Самым популярным новым электромобилем в столице стал Volkswagen ID. UNYX.

В первом полугодии 2025 года отечественный автопарк пополнили почти 31,8 тысячи автомобилей на электротяге (BEV). Об этом пишет "УкрАвтопром".

Самые высокие показатели регистраций электромобилей продемонстрировали Львовская область (4451 авто), город Киев (3914 авто) и Киевская область (2719 авто).

Сразу за ними следуют Днепропетровская (2488 авто) и Одесская (1817 авто) области. Большинство зарегистрированных электрокаров оказалось подержанными авто.

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Если говорить о новых, то наиболее популярным электромобилем столицы, а также Киевской и Днепропетровской областей стал Volkswagen ID. UNYX. Жители Львовской и Одесской областей чаще всего выбирали китайский BYD Song Plus.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто картина отличается, ведь колоссальную популярность здесь имеют электромобили Tesla.

Самые популярные ввозимые из-за границы подержанные авто:

Киев, Киевская и Днепропетровская области - Tesla Model Y;

Львовская область - Tesla Model 3;

Одесская область - Nissan Leaf.

Рынок электрических авто - другие новости

Недавно была обнародована общая статистика продаж электромобилей в Украине.

Самыми популярными новыми электрокарами оказались BYD Song Plus EV, Volkswagen ID. UNYX и Honda eNS1. Среди впервые зарегистрированных подержанных машин наиболее популярными оказались Tesla Model Y, Nissan Leaf и Tesla Model 3.

Также напомним, что ранее эксперты назвали лучшие электромобили для начинающих водителей.

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