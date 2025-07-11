Крым и морское направление россияне используют для атак с воздуха.

Атаки ударными дронами по Одессе в светлое время суток, как это произошло 11 июля, не было уже более 2 лет. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Сегодня, к сожалению, днем была зафиксирована работа "шахедов" по Одесской области. Таких случаев (дроновая атака днем - УНИАН) не наблюдалось уже очень давно, пожалуй, более 2 лет, если честно. Мы присоединились к сбиванию, есть и на нашем счету (сбивание - УНИАН), но, к сожалению, есть в городе и повреждения", - заявил Плетенчук.

По его словам, Крым и морское направление россияне используют с целью нанесения ударов с воздуха. В частности, оккупированный полуостров периодически используется для атаки баллистикой, для запуска "шахедов" используется Чауда и восточное побережье.

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Плетенчук добавил, что утром в Черном море носителей ракет "Калибр" не наблюдалось, но для врага вывод в акваторию боевых единиц для нанесения удара - вопрос нескольких минут. В этом месяце применение "Калибров" пока не фиксировалось, но в прошлом месяце был всплеск - носители ракет морского базирования, в том числе надводные, привлекались для атак по Украине несколько раз. В то же время Плетенчук предположил, что такое увеличенное применение "Калибров" могло быть связано с нехваткой в тот момент другого вооружения у россиян.

Подводные лодки сложнее обнаруживать, но подойти к нашему побережью они не могут.

"Автономность у них заявлена до 45 суток, но реально это две недели... Потом они возвращаются в пункт базирования. Поэтому есть такие моменты, когда они более уязвимы", - рассказал представитель ВМС.

Он добавил, что в частности в Новороссийске россияне применяют комплекс мер, чтобы не допустить в гавань украинские морские дроны.

Удар по Одессе 11 июля - подробности

Как писал УНИАН, утром 11 июля российские оккупанты нанесли дроновой удар по Одессе. "Шахеты" фиксировались в разных районах города - в центре, над морским портом, на Черемушках и т.д., и в пригороде. По данным мэрии, повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Известно о 8 пострадавших, в конюшне ранены лошади, одно животное погибло.

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