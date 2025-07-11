Специалист напомнил, что весной фиксировались большие потери урожая.

Украинцам стоит ожидать роста цен на яблоки и груши нового урожая минимум на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом со ссылкой на директора корпорации "Винницасадвинпром" Сергея Бойчука сообщает портал Agrotimes.

Причиной роста цен специалист называет то, что весной фиксировались большие потери урожая. Бойчук отмечает необходимость защиты интересов садоводов и призывает не оставлять их один на один с трудностями.

"Мы обращались и к страховым компаниям, однако, к сожалению, пока они не готовы идти нам навстречу в этом вопросе. Однако эти проблемы существуют, и молчать о них нельзя", - говорит специалист.

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Для сохранения садоводства в Украине нужны совместные усилия государства, ученых, а также финансовых институтов. Только такой подход, по мнению специалистов, позволит выработать действенные механизмы поддержки, адаптации и развития этой отрасли сельского хозяйства.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине стремительно снижаются цены на малину. Главная причина такой динамики - существенный рост предложения ягоды на рынке, ведь хозяйства уже начали активно собирать урожай.

Кстати, цены на голубику также упали - с конца прошлой рабочей недели она подешевела в украинских хозяйствах примерно на 25%.

В то же время даже сейчас голубика в нашей стране стоит в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Это связано со снижением урожайности в украинских хозяйствах, вызванным аномальными условиями в период созревания.

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