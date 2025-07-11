Курс гривни к евро установлен на уровне 48,84 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривны за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,84 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,77/41,81 грн/долл., а евро - 48,83/48,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,70 гривни за доллар, а продать доллар можно по курсу 41,62 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 49,25 гривни за евро, а курс продажи - 49,05 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 июля подорожал на 4 копейки и составил 41,99 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 49,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,25 гривни за единицу иностранной валюты.

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