Танцовщица дважды пыталась расторгнуть брак.

Киево-Святошинский районный суд оставил без рассмотрения заявление украинской танцовщицы и хореографа Илоны Гвоздевой о расторжении брака с бизнесменом Иваном Хомячуком. Об этом свидетельствует соответствующее определение суда от 7 июля, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает "Бульвар Гордона".

Как отмечается в решении, оставить заявление о разводе без рассмотрения суд попросил представитель Гвоздевой за два дня до заседания. А в день самого заседания, 4 июля, ни Гвоздева, ни ее муж не появились в зале суда.

В итоге суд оставил без рассмотрения дело о разводе Гвоздевой №369/4710/25:

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"Поскольку заявитель просит оставить иск без рассмотрения, данное требование удовлетворяет требованиям действующего законодательства, поэтому суд считает возможным оставить иск без рассмотрения, удовлетворив при этом поданное заявление".

На данный момент Илона Гвоздева не комментировала ситуацию, оставляя открытым вопрос: передумала ли она разводиться с мужем.

Напомним, ранее стало известно, что Илона Гвоздева разводится с мужем. При чем она пыталась это сделать уже во второй раз.

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