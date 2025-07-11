С 7 июля 2025 года Уран начал свой путь по знаку Близнецов. В течение ближайших лет он будет трансформировать подход к ресурсам, финансам и карьерным амбициям. Для некоторых знаков лето 2025 года может стать моментом финансового рывка. По мнению астрологов, особенно ощутят перемены три знака Зодиака, пишет журнал Parade.
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Телец
Для Тельцов начинается новый этап: Уран наконец покинул их знак, завершая период внутренней и внешней нестабильности. Теперь фокус смещается на сферу доходов и личных ценностей. Возможны неожиданные источники прибыли, смена финансовой стратегии или кардинальные перемены в отношении к деньгам. Новые идеи и нестандартные подходы откроют дорогу к устойчивому развитию.
Дева
Девам предстоит важный профессиональный переход. Уран в Близнецах активирует зону карьеры, вызывая стремление к свободе самовыражения и переменам. Это подходящее время для того, чтобы перестроить цели, пересмотреть свой публичный образ и начать движение в сторону более искреннего и самобытного пути. Идеи, ранее считавшиеся слишком смелыми, теперь могут принести признание и успех.
Козерог
Лето обещает Козерогам перестройку рабочего графика и структуры повседневной жизни. Уран побуждает отказаться от перегрузок и искать новые форматы работы, которые поддерживают баланс между личным и профессиональным. Вас ждут интересные предложения, новые роли или пути, которые раньше казались невозможными. Главное - осмелиться выйти за рамки привычного.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат особый дар от Вселенной.