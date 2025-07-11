Представители этих знаков ощутят резкие перемены.

С 7 июля 2025 года Уран начал свой путь по знаку Близнецов. В течение ближайших лет он будет трансформировать подход к ресурсам, финансам и карьерным амбициям. Для некоторых знаков лето 2025 года может стать моментом финансового рывка. По мнению астрологов, особенно ощутят перемены три знака Зодиака, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Телец

Для Тельцов начинается новый этап: Уран наконец покинул их знак, завершая период внутренней и внешней нестабильности. Теперь фокус смещается на сферу доходов и личных ценностей. Возможны неожиданные источники прибыли, смена финансовой стратегии или кардинальные перемены в отношении к деньгам. Новые идеи и нестандартные подходы откроют дорогу к устойчивому развитию.

Дева

Девам предстоит важный профессиональный переход. Уран в Близнецах активирует зону карьеры, вызывая стремление к свободе самовыражения и переменам. Это подходящее время для того, чтобы перестроить цели, пересмотреть свой публичный образ и начать движение в сторону более искреннего и самобытного пути. Идеи, ранее считавшиеся слишком смелыми, теперь могут принести признание и успех.

Козерог

Лето обещает Козерогам перестройку рабочего графика и структуры повседневной жизни. Уран побуждает отказаться от перегрузок и искать новые форматы работы, которые поддерживают баланс между личным и профессиональным. Вас ждут интересные предложения, новые роли или пути, которые раньше казались невозможными. Главное - осмелиться выйти за рамки привычного.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат особый дар от Вселенной.

Вас также могут заинтересовать новости: