Эксперты считают, что война в Украине является частью более широкого и опасного противостояния с осью агрессоров - Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

Помощь США Украине является ключевым элементом стратегии для предотвращения большой войны США с участниками оси агрессоров, считают бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт Мак-Мастер и американский аналитик Брэдли Боумен. Свою позицию они изложили в колонке на страницах The Wall Street Journal.

В этой публикации эксперты дали ответ старшему советнику министра обороны Пита Хегсета Дэну Колдуэллу, который недавно призвал президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и прежде всего заботиться о безопасности американцев, мол, администрация предыдущего президента Джо Байдена истощила запасы США, "посылая Украине оружие на миллиарды долларов".

"К счастью, президент Трамп теперь видит то, чего не замечает господин Колдуэлл: результат войны в Украине имеет значение, и Владимир Путин (российский диктатор, - ред.) отвечает на уступки новыми атаками", - заявили Мак-Мастер и Боумен.

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По их мнению, война в Украине является частью более широкого и опасного противостояния с осью агрессоров - Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, и стабильная поддержка Украины наряду с расширением оборонно-промышленной базы США - это лучший способ реализовать видение президента Трампа по "миру через силу".

Они соглашаются с Колдуэллом, что США действительно нуждаются в большем количестве перехватчиков для ракет Patriot. По их словам, мощности производства должны вырасти до 650 единиц в год к 2027 году, и темп роста следует ускорить.

"Господин Колдуэлл правильно замечает, что сейчас производится около 60 ракет Stinger в месяц. Однако ожидается, что поставки армии США значительно возрастут в следующем году, и промышленность готова увеличить объемы при условии надлежащего финансирования. Производство систем GMLRS (управляемых реактивных снарядов) возрастет с 6 000 единиц в 2022 году до примерно 14 000 в 2025-м. Производство 155-мм артиллерийских снарядов США расширяется до 100 000 в месяц уже в следующем году - по сравнению с 9 000 в феврале 2022 года", - пишут они.

Эксперты убеждены, что помощь США Украине предотвращает большую войну Штатов с участниками оси агрессоров и одновременно дает возможность выиграть время для укрепления производственных мощностей и цепей поставок.

"Масштабная война с Россией создала бы колоссальную нагрузку на нашу оборонную промышленность. Предоставленные Украине боеприпасы снижают вероятность дальнейшей агрессии, ослабляя российскую угрозу", - утверждают они.

Они утверждают, что недоставленные вовремя в Украину боеприпасы могут привести не только к более эффективным атакам России, большим потерям среди украинцев и меньшему влиянию президента Трампа на переговоры с Путиным, но и к росту убеждения в Пекине, что Вашингтон не сможет долго поддерживать своих партнеров, которые оказались в беде. И тут они напомнили о Тайване.

"Президент Трамп не из тех, кто мирится со статус-кво, и он принял мудрое решение: возобновить часть поставок в Киев. Следующим правильным шагом станет наращивание помощи Украине в сфере безопасности и более жесткие санкции против Кремля. Это станет сигналом Путину, что другого пути, кроме переговоров, нет - а другим членам оси, что решительное лидерство находится в Вашингтоне", - заявили Мак-Мастер и Боумен.

Трамп согласился помогать Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп решил пойти по пути Байдена для отправки оружия в Украину. Reuters писало, что это свидетельствует о новой заинтересованности президента США в защите Украины. Один из источников издания сообщил, что речь может идти об оружии на общую сумму около 300 миллионов долларов и что новый пакет вооружения может включать ракеты до Patriot и ракеты средней дальности.

Впоследствии Трамп сообщил, что Соединенные Штаты заключили новое соглашение с союзниками по НАТО и Украиной о поставках оружия из США. По его словам, Штаты будут поставлять оружие НАТО, и НАТО будет оплачивать это оружие на 100%.

"Таким образом, оружие, которое отправляется, направляется НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине), и НАТО оплачивает это оружие... Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возмещает полную его стоимость", - сказал глава Белого дома.

Кроме того, издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что схема поставок оружия для Украины через НАТО была предложена на недавнем саммите в Гааге, ее обсуждали с Украиной и европейскими союзниками. При этом, по данным источников, продажи могут включать наступательное вооружение, а не только средства ПВО. Один из европейских чиновников подтвердил, что такую схему обсуждали, но заявил, что его правительству не известно о каком-либо окончательном плане.

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