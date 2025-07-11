На месте прилетов зафиксированы взрывы и пожар.

В рамках кампании по снижению ракетно-бомбового потенциала армии РФ украинские защитники поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, который входит в состав корпорации "МиГ". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 11 июля удар по производственным мощностям агрессора осуществили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

В Генштабе отмечают, что это предприятие выполняет полный спектр работ - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.

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"Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, специализирующееся на изготовлении ракет к зенитным комплексам противника.

"Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели. Результаты поражения уточняются", - отмечают в Генштабе.

Удары по российскому ВПК

Как сообщал УНИАН, 7 июля поражено АО "Краснозаводской химический завод" в Московской области по производству боеприпасов.

В Генштабе отмечали, что на предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed. Также отмечается, что зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

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