Певица показала жуткий снимок.

Российские войска уничтожили студию в Киеве, в которой Надя Дорофеева и Позитив снимали клип к новому треку "Смак-печаль".

"Сверху - кадр из нашего с Позитивом нового клипа, вышедшего вчера. Снизу - студия, в которой мы его совсем недавно снимали… Несколько часов назад мы узнали, что она прекратила свое существование в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля", - сообщила Надя Дорофеева в Instagram, опубликовав фото.

По ее словам, студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит помощи.

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"Просят только об одном - поддерживать наши Силы обороны, донатить. Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты", - добавила певица.

Напомним, как писал УНИАН, ночью 10 июля Россия запустила по Украине более 400 дронов и ракет. При этом основным направлением удара был Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, 178 вражеских целей удалось сбить, а 204 - были локально потеряны или подавлены.

Также в полночь 10 июля Надя Дорофеева и Позитив выпустили совместный трек "Смак-печаль", а позже показали и клип к нему. В комментариях в соцсетях фанаты дуэта писали, что слушали трек в укрытиях во время очередной российской атаки.

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