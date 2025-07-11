Детонация произошла в момент, когда россияне разгружали военный транспорт.

В четверг, 10 июля, на территории одного из предприятий оккупированного Мелитополя, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, прогремел взрыв.

Как сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны, детонация произошла в момент, когда россияне "на расслабоне" разгружали военный транспорт - ликвидированы пятеро захватчиков из "Росгвардии":

"В результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую вожди российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками".

Украинские военные операции

Как сообщал УНИАН, на днях дальнобойные дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае.

Видео дня

По данным источников в разведке, беспилотникам удалось поразить один из технологических цехов российского завода, который принимает, хранит и перерабатывает углеводородное сырье.

А в Херсонской области удалось уничтожить российских операторов БПЛА из подразделения "Барс-Сармат". В разведке отмечали, что оккупанты терроризировали мирных людей.

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