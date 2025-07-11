Следственные действия проводятся в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко.

Сегодня, 11 июля, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко, сообщают источники УНИАН в правоохранительных органах.

Они отмечают, что следственные действия проводятся в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене.

Также сообщается, что Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн, якобы, на закупку удобрений в Беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.

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Что еще известно относительно Евгения Шевченко

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года правоохранители собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата. Фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

Нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в нашем государстве и его внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри нашего государства. Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге YouTube и Telegram, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ.

Тогда источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь шла о Евгении Шевченко.

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