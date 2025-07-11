Размер одномоментного нанесенного ущерба составляет не менее 1,3 млн долларов США.

В городе Лангепас Тюменской области РФ в результате мощного взрыва уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который обслуживает предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях. Об этом УНИАН сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По их данным, вечером 10 июля в городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области РФ, произошел мощный взрыв с последующим масштабным пожаром.

По информации источника, пропускная способность пораженного газопровода - 2,6 миллиарда кубических метров природного газа в год, а учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось около 4 112 000 кубических метров газа.

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"Поскольку цена 1 000 кубических метров газа сейчас составляет около 350 долларов США, размер только одномоментного нанесенного ущерба составляет не менее 1,3 млн долларов США", - отметил источник агентству.

Собеседник в ГУР пояснил, что работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около одного месяца, ведь поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что затрудняет работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставок газа на указанный период до 25 млн куб. м. А это, соответственно, приведет к косвенным материальным убыткам на почти 76 млн долларов США.

По сообщению местных "СМИ", из-за "мощных хлопков" местное население было "глубоко обеспокоено". На место происшествия сразу выехали экстренные службы и ремонтные бригады.

В разведке отметили, что население Западной Сибири, богатые природные недра которого "кормят" Москву и позволяют жить Кремлю в роскоши, должны задуматься о своем будущем.

"Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные "непонятные взрывы" прекратятся, сибиряки больше не будут гибнуть за путинские интересы на т.н. "СВО" а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. К тому же моменту, очевидно, то тут, то там будет "что-то происходить" с ГУРкотом, взрывами и бешеными убытками", - прокомментировал событие собеседник из украинской разведки.

Другие взрывы в РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 июля на Дальнем Востоке страны-агрессора в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток", проходящего вдоль побережья Японского моря.

Источники в разведке сообщали, что газопровод, в частности, обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Часть этого газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

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