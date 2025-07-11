'Мы стремимся стать компанией №1 для ветеранов': Метинвест присоединился к Хартии устойчивости человеческого капитала

Группа Метинвест присоединилась к Хартии устойчивости человеческого капитала (HCR) на Ukraine Recovery Conference2025 11 июля в Риме. От государства документ подписали Министерство экономики Украины, Министерство по делам ветеранов Украины и Национальный банк Украины.

Хартия является флагманской инициативой Министерства экономики Украины, разработанной в партнерстве с Министерством по делам ветеранов и Национальным банком при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Академии Фольке Бернадотта (FBA) и международной консалтинговой компании Korn Ferry.

Среди бизнес-подписантов Хартии - ПриватБанк, ДТЭК и "Нафтогаз Украины". Еще более 100 компаний готовы присоединиться со временем.

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Документ создан, чтобы помочь бизнесу сформировать новые стандарты управления персоналом - ответственные, инклюзивные, ориентированные на человека.

Из-за войны экономическое производство Украины упало почти на треть, а безработица в 2023 году достигла 35%. Сегодня этот показатель уменьшился до 12%, но впереди - реинтеграция 500 тысяч ветеранов, возвращение миллионов беженцев и трудоустройство более 6 млн переселенцев. Хартия создана, чтобы помочь бизнесу справиться с этими вызовами и превратить человеческий капитал в движущую силу восстановления.

Документ содержит девять основных принципов - ответственное лидерство, гибкость, поддержку ветеранов, непрерывное обучение и партнерство с государством. Он согласован с международными стандартами и является частью стратегии национальной безопасности Украины.

Хартия сосредоточена на пяти направлениях: трудоустройстве ветеранов, реинтеграции перемещенных лиц, гибком управлении персоналом, содействии разнообразию и обеспечении долгосрочной устойчивости рабочей силы.

Подписанты обязуются интегрировать принципы Хартии в HR-стратегии, адаптировать рабочие процессы к потребностям работников, гармонизировать внутренние политики и делиться опытом. Государство, со своей стороны, поддерживает эти изменения - в частности, в сфере кадрового развития и модернизации рабочей среды.

"Хартия устойчивости человеческого капитала - это ключевой шаг к восстановлению крепкого и инклюзивного рынка труда в Украине. Сосредотачиваясь на человеческом капитале, мы стремимся создать устойчивое экономическое будущее, которое принесет пользу всем украинцам", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Для нас подписание Хартии - это логичный шаг, ведь в нашем фокусе - внедрение личного подхода к каждому сотруднику. Именно люди стали опорой, благодаря которой Метинвест выстоял в самые сложные времена и продолжает работать для восстановления и благополучия Украины", - отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Он отметил, что Метинвест - крупнейшая украинская промышленная группа, предприятия которой расположены вблизи линии фронта - в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Также компания является одним из крупнейших доноров Сил обороны Украины.

По его словам, сейчас компания испытывает нехватку кадров - на предприятиях открыто около 4 тысяч вакансий. Это заставило Метинвест пересмотреть стратегию управления персоналом.

Группа ввела индивидуальный подход к найму и переподготовке сотрудников. Также Метинвест сосредоточился на реинтеграции ветеранов: более 1000 уже вернулись к работе после службы. Кроме того, в компании пересмотрели гендерные роли: на должностях, которые ранее считались мужскими, теперь работают женщины - в частности, операторки экскаваторов в Запорожье и работницы на производстве "Каметстали".

"Мы стремимся стать компанией №1 для тех, кто возвращается с фронта", - подчеркнул Юрий Рыженков.

Также Метинвест занимается подготовкой нового поколения специалистов в университете Метинвест Политехника, который стал полноценным техническим вузом, выпускающим инженеров для компании и страны.