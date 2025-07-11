В городе зафиксированы разрушения, на эту минуту известно о 9 раненых.

В результате ударов по Салтовскому району Харькова произошли разрушения и пожары. На эту минуту уже известно о 9 раненых.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Там детализировали, возгорания произошли в 4-этажном заброшенном здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома.

Видео дня

"Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто. Предварительно - 9 пострадавших",- говорится в сообщении.

Как добавил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, враг атаковал двумя дронами Салтовский район, в результате чего было повреждено неэксплуатируемое здание, магазин, остекление окон роддома и многоквартирного дома, разрушен гараж.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами. "Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение", - отметил он.

Удары по Харькову

Оккупанты постоянно атакуют Харьков ракетами и дронами. Так, 7 июля россияне атаковали Харьков дронами, в результате чего в городе были разрушения и пострадавшие, погибла женщина.

Тогда мэр города Терехов сообщал, что в целом количество раненых достигло 71 человека, среди них были семеро детей. "Еще одна женщина умерла в больнице, к сожалению", - написал он.

Вас также могут заинтересовать новости: