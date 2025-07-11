Встречу с главой МИД РФ госсекретарь назвал "конструктивной".

Государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и рассказал журналистам, имел ли он уже возможность сообщить детали его разговора президенту США Дональду Трампу.

Рубио сообщил, что во время встречи российский министр озвучил новые предложения по окончанию войны в Украине и он уже передал в деталях их Трампу:

"Что касается президента - да, я разговаривал с ним вчера вечером, но пока мне нечего Вам рассказать", - так Рубио ответил журналистам на вопрос об обсуждении с Трампом результатов встречи с Лавровым.

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При этом, государственный секретарь США отметил, что не хочет эту встречу переоценивать, но считает, что она была "конструктивной":

"Я не хочу ее переоценивать, ладно? Но она была конструктивной, и, возможно, появились какие-то моменты, на которых можно будет построить что-то большее. А может, и нет - не знаю, посмотрим".

"Однако, есть темы, которые мы, вероятно, будем изучать дальше. Я уже передал их президенту США и нашей команде вчера вечером", - добавил американский политик.

Детали встречи Рубио и Лаврова

Ранее УНИАН сообщал, что личная встреча Рубио и Лаврова состоялась в Малайзии на полях саммита организации АСЕАН и главными темами обсуждения политиков стал вопрос войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что Рубио привел статистику, свидетельствующую, что с начала 2025 года Россия потеряла 100 тысяч своих солдат в войне против Украины. Также он добавил, что в Украине потери меньше.

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