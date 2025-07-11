Президент США Дональд Трамп наконец-то понял, что его разыграл российский "хороший парень", и теперь он намерен занять жесткую позицию в отношении РФ.
В своей колонке для Politico обозреватель Джейми Деттмер рассуждает, действительно закончится ли на этом дружба Трампа и Путина.
"Трамп теперь понял, что проблема в Путине, поэтому ему нужно оказать давление на Путина, что он и может сделать", - уверенно заявил бывший спецпредставитель США в Украине Билл Тейлор.
Но Деттмер задался вопросом, действительно ли Трамп окажет такое давление, которое может заставить Путина остановиться?
"Это пока неясно - с Трампом никогда не знаешь. И в этом часть проблемы", - подчеркнул обозреватель.
Деттмер отметил, что тактика ведения переговоров у Трампа хорошо работала в бизнесе. Но с Путиным она не срабатывает.
"Путин может легко прийти к выводу, как он, очевидно, уже делал раньше, что лай Трампа хуже его укусов, и что он может просто переждать", - выразил мнение обозреватель.
Жуналист отметил, что очевидно, что свежие трамповские пыхтения мало повлияли на Кремль, поскольку крайний российский удар по Украине установил очередной рекорд - 728 беспилотников за ночь. А на следующую ночь РФ запустила по Украине 18 ракет и около 400 беспилотников.
В связи с этим Трамп заявил, что готов рассмотреть законопроект о жестких санкциях в отношении РФ, включая 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ключевые экспортные товары.
"Трампу достаточно сказать слово, и этот законопроект будет легко принят", - констатировал обозреватель.
Трамп заявлял, что может склонить Путина к прекращению войны против Украины, в противном случае он угрожал развязать безудержную экономическую войну, ввести пошлины и даже дополнительные санкции против России.
"Это было пять месяцев назад", - иронизирует Деттмер.
Трамп и Путин
На фоне острых заявлений Трампа в адрес Путина, мировые СМИ кинулись рассуждать, серьезно ли намерен американский президент и действительно ли он прозрел в отношении Путина.
Мировые обозреватели на перебой описывают пути, по которых Трамп может выйти из дураков с высоко поднятой головой. Как написал вчера
Как пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, Трамп долго обманывал себя, но внезапно осознал, что болтовня Путина направлена на то, чтобы запудрить Трампу мозги.
Обозреватель отметил, что Трамп, возможно, самый невосприимчивый политик, но если он так расстроен, как показывают его ругательства, Путину стоит напрячься.