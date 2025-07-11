Пока неясно, сможет ли Трамп надавить на Путина так, чтобы тот закончил войну против Украины. И в этом – часть проблемы.

Президент США Дональд Трамп наконец-то понял, что его разыграл российский "хороший парень", и теперь он намерен занять жесткую позицию в отношении РФ.

В своей колонке для Politico обозреватель Джейми Деттмер рассуждает, действительно закончится ли на этом дружба Трампа и Путина.

"Трамп теперь понял, что проблема в Путине, поэтому ему нужно оказать давление на Путина, что он и может сделать", - уверенно заявил бывший спецпредставитель США в Украине Билл Тейлор.

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Но Деттмер задался вопросом, действительно ли Трамп окажет такое давление, которое может заставить Путина остановиться?

"Это пока неясно - с Трампом никогда не знаешь. И в этом часть проблемы", - подчеркнул обозреватель.

Деттмер отметил, что тактика ведения переговоров у Трампа хорошо работала в бизнесе. Но с Путиным она не срабатывает.

"Путин может легко прийти к выводу, как он, очевидно, уже делал раньше, что лай Трампа хуже его укусов, и что он может просто переждать", - выразил мнение обозреватель.

Жуналист отметил, что очевидно, что свежие трамповские пыхтения мало повлияли на Кремль, поскольку крайний российский удар по Украине установил очередной рекорд - 728 беспилотников за ночь. А на следующую ночь РФ запустила по Украине 18 ракет и около 400 беспилотников.

В связи с этим Трамп заявил, что готов рассмотреть законопроект о жестких санкциях в отношении РФ, включая 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ключевые экспортные товары.

"Трампу достаточно сказать слово, и этот законопроект будет легко принят", - констатировал обозреватель.

Трамп заявлял, что может склонить Путина к прекращению войны против Украины, в противном случае он угрожал развязать безудержную экономическую войну, ввести пошлины и даже дополнительные санкции против России.

"Это было пять месяцев назад", - иронизирует Деттмер.

Трамп и Путин

На фоне острых заявлений Трампа в адрес Путина, мировые СМИ кинулись рассуждать, серьезно ли намерен американский президент и действительно ли он прозрел в отношении Путина.

Мировые обозреватели на перебой описывают пути, по которых Трамп может выйти из дураков с высоко поднятой головой. Как написал вчера

Как пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, Трамп долго обманывал себя, но внезапно осознал, что болтовня Путина направлена ​​на то, чтобы запудрить Трампу мозги.

Обозреватель отметил, что Трамп, возможно, самый невосприимчивый политик, но если он так расстроен, как показывают его ругательства, Путину стоит напрячься.

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