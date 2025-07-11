В ближайшие дни с приближением Луны в Рыбах откроется пространство для внутреннего роста, интуиции и обновления. Энергии периода побуждают выйти за рамки привычного и сделать выбор в пользу жизни, к которой давно лежит душа. Особенно это актуально в дни последней четверти Луны в Овне 17 июля и начала ретроградного Меркурия во Льве 18 июля. Эти астрологические события подталкивают к пересмотру целей, старых мечтаний и смелых решений, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Стрелец

Открывается возможность вернуться к забытой мечте. Энергия Льва помогает раскрыть внутренние стремления, а ретроградный Меркурий побуждает не торопиться, а осознанно пересматривать планы. Сейчас важно не столько действовать, сколько чувствовать направление, в котором вас ведет сердце. Удача будет сопровождать вас в путешествиях, новых идеях и духовных поисках.

Лев

Пришло время отпустить прошлое и заглянуть в будущее. Последняя четверть Луны в Овне подскажет, что пора действовать, но ретроградный Меркурий в вашем знаке даст возможность всё хорошо обдумать. Не бойтесь перемен, они приведут к росту. Будьте готовы к новой главе, в которой реализуются давно вынашиваемые мечты.

Рак

Ваша сила в тонком восприятии и интуиции. Луна в Рыбах помогает восстановить внутреннюю гармонию и ясность. Остановитесь, понаблюдайте за собой, доверьтесь внутреннему голосу. Уединение, медитация или ведение дневника помогут услышать настоящие желания. Все, что вы задумали, возможно, стоит лишь прислушаться к себе.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким четырем знакам Зодиака откроется истина очень скоро.

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