Ее мех летом рыжеватый, а зимой серый или бурый.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника живут серны, также известные как европейские косули.

Снимок одной из представительниц этого вида опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Facebook. Как известно, эти животные являются очень осторожными и пугливыми:

"Сумерки медленно укрывают лес мягкой дымкой. Воздух становится гуще и звуки стихают. И вдруг, между теней, выныривает она - серна. Тихая, изящная, осторожная. В эту пору она как дух леса: присутствует, но почти невидима. Напряженная и бдительная, она прислушивается к каждому шороху, принюхивается, осторожно ступает. Ее движения точные, почти неуловимые, ведь это время суток принадлежит хищникам... Но пока - тишина. И серна исчезает в тени, так же легко, как и появилась...".

Другие жители Зоны отчуждения

Напомним, ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили веретенницу - неядовитую змееподобную ящерицу, проводящую долгую часть жизни под землей.

Видео дня

Также во время полевых работ работники Института ядерных исследований заметили мышовку лесную, которая занесена в ряд природоохранных списков Европы.

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