Во время удара люди отдыхали на пляжах, разрушениям подверглась конюшня.

Утром 11 июля российские оккупанты нанесли дроновой удар по Одессе, в городе произошли разрушения, есть пострадавшие.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 8.20. Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил в Telegram, что враг атакует беспилотниками областной центр и Одесский район. В мониторинговых каналах отметили, что людям, которые находятся на пляжах, нужно быстро перейти в укрытие - ударные БПЛА шли со стороны Черного моря.

Дроны фиксировались в разных районах города - в центре города, над морским портом, на Черемушках и т.д., и в пригороде. В Одессе начались взрывы, стрельба, было слышно как жужжат дроны, пролетая над жилыми домами. Местные жители сообщили в соцсетях, что видят дым.

Видео дня

В пресс-службе мэрии сообщили, что в результате атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, машины. Сейчас известно о 8 пострадавших, людям оказывается необходимая медицинская помощь.

Местные Telegram-каналы сообщили, что якобы был атакован один из военкоматов. Обнародованы кадры последствий атаки по Одессе, говорится, что разрушениям подверглась СТО, повреждены машины.

На видеозаписи, которую обнародовали местные жители, - раненые лошади, слышно, как плачет женщина, кто-то просит помочь животным. Впоследствии стало известно, что одно животное погибло.

Что еще известно об атаке "Шахедов", в частности, по Одессе

Стало известно, что над Украиной, предварительно, может быть до 20 дронов, сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат.

"Точное количество я не скажу, потому что это уже будет по результатам объективного контроля и по докладам из регионов. Но Одесская область действительно сейчас атакуется. Группы БПЛА зашли повторно утром. О чем накануне говорилось, что могут они атаковать как ночью, так и днем ... Таким образом имеем сейчас Одесскую область, Киевщина - с севера тоже зашли группы "Шахедов". Скажем так, до 2 десятков, предварительно, сейчас в небе", - сказал Игнат.

Как сообщал УНИАН, российская армия в ночь на 7 июля нанесла дроновой удар по Одессе - в городе произошли разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе станции техобслуживания и легковых автомобилей, 10 гаражных помещений, строительные вагончики. Загорелось помещение для охраны возле новостройки. Один из охранников погиб.

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