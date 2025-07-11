Сейчас легально оружием в Украине владеют почти 1,1 млн человек, у них на руках 1,36 млн единиц оружия.

Полиция концептуально выступает за то, чтобы люди имели оружие, в том числе короткоствольное, но при определенных условиях. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал Андрей Небытов, заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции.

Отвечая на вопрос о легализации короткоствольного оружия, он, в частности, отметил, что после освобождения Киевской и других областей на деоккупированных территориях осталось определенное количество нелегального оружия, попавшего в руки гражданского населения.

Государством предоставлена возможность задекларировать это оружие: человек может прийти, зарегистрировать огнестрельное оружие и иметь его легально до конца военного положения и 90 дней после.

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"Сейчас легально оружием в Украине владеют почти 1,1 млн человек. У них на руках 1,36 млн единиц оружия, в основном это охотничье огнестрельное оружие, специальные средства, в том числе 250 тысяч так называемых "травматов", - рассказал представитель полиции.

Небытов отметил, что полиция "концептуально за то, чтобы люди имели оружие, в том числе короткоствольное".

"Но при определенных условиях. Первое - создание культуры обращения людей с оружием. Это предполагает и наличие личной ответственности, и возможности обучения, как с ним надо обращаться, какие есть меры безопасности и тому подобное. Второе - при реализации права на приобретение короткоствольного оружия мы должны обеспечить право на безопасность других граждан", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Нацполиции также привел пример.

"Например, вы находитесь в ресторане или гуляете в парке, и у вас нет желания, чтобы человек рядом находился с оружием. Это надо урегулировать. Поэтому, возможно, будут определены места, куда нельзя будет проносить оружие. Сейчас законодатели и эксперты занимаются проработкой этих вопросов", - рассказал Небытов.

В то же время на вопрос, согласится ли он с тем, что после войны нас ждет определенная либерализация в вопросах получения, легализации и пользования оружием, Небытов сказал:

"200%. Но пока рано говорить о каких-то конкретных временных рамках. Война продолжается. На сегодня те, у кого есть желание пользоваться огнестрельным оружием, могут присоединиться в ряды Нацполиции, СБУ, ВСУ и других структур. Защищать свою землю и иметь доступ к оружию".

Он также отметил, что по сравнению с 2021 годом фиксируется в пять раз больше фактов торговли оружием: раньше было 200 фактов в год, а сейчас - более тысячи.

"В 2021 году мы изымали 156 нелегальных автоматов, а сейчас - 1581 (2022 г.), 1567 (2023 г.), 1721 (2024 г.). Рост объемов изъятий нелегального оружия в десятки раз", - отметил представитель полиции.

В общем, добавил он, абсолютно все нелегальное оружие когда-то было легальным.

"В том числе трофейное, которое было закреплено за конкретной воинской частью в Российской Федерации. Раньше это оружие было на складах, учитывалось. А сейчас - нам надо его искать", - отметил Небытов.

В "Дії" запустили сервис по получению онлайн-разрешений на оружие - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 марта министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в "Дії" запустили сервис по получению онлайн-разрешений на оружие. Таким образом документ стало возможным получить как в сервисах Министерства внутренних дел, так и в приложении.

Клименко также напомнил, что в июне 2023 года в Украине запустили Единый реестр оружия, который существенно упростил оформление разрешений и сопутствующих услуг для граждан.

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