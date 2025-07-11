Он отверг вероятную причастность к мошенническим схемам.

Бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков отреагировал на информацию об обысках, которые у него провели сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).

В Facebook он отметил, что ни к нардепу Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям не имеет отношения.

По словам Кубракова, последний его контакт с Шевченко состоялся еще до полномасштабного вторжения, и тот обращался к нему как народный депутат к министру инфраструктуры.

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"Никаких других дел или даже общения вне профессиональной деятельности я не имел, после 22 февраля я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы", - написал он.

Кубраков подчеркнул, что считает, что правоохранители должны всегда иметь свободный доступ ко всем необходимым им материалам.

"Все, с кем я работал, знают об этом принципе - мы всегда оперативно предоставляли всю информацию правоохранительным органам по первому их запросу. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь этого делать и в этой ситуации", - сказал экс-министр.

Дело Кубракова

Сегодня утром источники УНИАН в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники ГБР проводили обыски у Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.

Также сообщалось, что Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн, якобы, на закупку удобрений в Беларуси, и способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.

Правоохранители собрали доказательства государственной измены со стороны Шевченко в ноябре 2024 года. По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

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