Отмечается, что угольная промышленность столкнулась с идеальным штормом.

Российская угольная промышленность погрузилась в кризис под тяжестью высоких затрат на заимствования и санкций. Замедление спроса в Китае в сочетании с падением цен обнажило более глубокие расколы в экономике.

Издание Bloomberg пишет, что по данным Федеральной службы статистики РФ, в 2024 году прибыльными остались только половина угольных компаний, и ситуация ухудшается. Одна из ведущих горнодобывающих компаний, ПАО "Мечел", 30 июня заявила, что в этом году может сократить продажи на четверть и уже начала сокращать добычу, поскольку каждая добытая тонна угля увеличивает убытки. Некоторые шахты в Сибири вынужденно прекратили работу.

По словам источников, одной из ключевых проблем отрасли является невозможность обеспечить себя оборудованием после трех лет санкций. Угольщики часто вынуждены прибегать к "каннибализации" - забирать оборудование с нескольких объектов, чтобы собрать на одном предприятии единую рабочую единицу, которая может обеспечить минимальные производственные затраты при сокращении объемов добычи.

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В то же время компании сталкиваются с затратами на заемные средства, превышающими 20%, что еще больше снижает рентабельность, а цены на уголь упали до многолетнего минимума из-за снижения спроса со стороны Китая.

"Угольная промышленность сталкивается с тем, что можно назвать идеальным штормом: все проблемы сошлись воедино", - сказала специалист по регионам России в МГУ Наталья Зубарвич.

Хотя уголь составляет менее 0,5% валового внутреннего продукта России, он помогает генерировать более 15% электроэнергии в стране и играет ключевую роль в поддержании социально-экономической стабильности.

По словам Зубаревич, Кемеровская область, крупнейший угольный регион России, в первом квартале сообщила о 20%-ом дефиците бюджета из-за падения налоговых поступлений от прибыли. В результате местные власти уже начали сокращать региональные льготы, в том числе специальные надбавки для врачей.

Если ситуация сохранится, убытки российских угольных компаний в этом году могут увеличиться более чем вдвое и достичь 4,5 млрд долларов. Ключевой проблемой остается долг, общий объем которого, по прогнозам, достигнет 1,4 трлн рублей.

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Падение цен на нефть и рекордные расходы на войну могут привести к тому, что российский фонд национального благосостояния может исчерпать себя уже в 2026 году. При этом Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году.

8 июля стало известно, что дефицит бюджета РФ за первое полугодие 2025 года составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

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