С 1 августа завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС), напомнив, что в 2023 году, после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.
С августа эти смягчения потеряют силу и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:
- 100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;
- 150% - стоимости при каждом последующем нарушении.
В ГНС призвали предпринимателей обеспечить соблюдение установленных правил расчетов, в частности использовать только зарегистрированные РРО и ПРРО, проводить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг и выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).
Налоги в Украине - последние новости
В Государственной налоговой службе заявили, что информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности.
В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрено повышение определенных налогов и ослабление банковской тайны для налоговых органов. В частности планируется ввести налогообложение платформ (так называемый "налог на OLX"), ввести акциз на сладкие/газированные напитки и усовершенствовать систему сбора налогового долга.