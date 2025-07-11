Штрафы составят 100% и 150% стоимости товаров при первом и каждом последующем нарушении.

С 1 августа завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС), напомнив, что в 2023 году, после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.

С августа эти смягчения потеряют силу и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

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100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

150% - стоимости при каждом последующем нарушении.

В ГНС призвали предпринимателей обеспечить соблюдение установленных правил расчетов, в частности использовать только зарегистрированные РРО и ПРРО, проводить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг и выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).

Налоги в Украине - последние новости

В Государственной налоговой службе заявили, что информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрено повышение определенных налогов и ослабление банковской тайны для налоговых органов. В частности планируется ввести налогообложение платформ (так называемый "налог на OLX"), ввести акциз на сладкие/газированные напитки и усовершенствовать систему сбора налогового долга.

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