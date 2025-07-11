В Альянсе заявили, что НАТО продолжает работать над тем, чтобы обеспечить поддержку Украине.

В Организации Североатлантического договора отреагировали на недавнее заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США будут поставлять оружие Украине через НАТО.

В частности, пресс-секретарь Альянса Элисон Харт в ответ на запрос Радио Свобода заявила, что НАТО продолжает работать над тем, чтобы обеспечить поддержку Украине.

"Члены Альянса продолжают работать над тем, чтобы обеспечить Украине поддержку, необходимую для защиты от российской агрессии. Это включает в себя срочные усилия по закупке ключевых поставок из Соединенных Штатов, в том числе средств противовоздушной обороны и боеприпасов", - цитирует ее издание.

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Трамп будет поставлять оружие Украине через НАТО: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Трамп рассказал, что Соединенные Штаты заключили новое соглашение с союзниками по НАТО и Украиной о поставках оружия из США. По его словам, Штаты будут поставлять оружие НАТО, и НАТО будет оплачивать это оружие на 100%.

"Таким образом, оружие, которое отправляется, направляется НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине), и НАТО оплачивает это оружие... Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возмещает полную его стоимость", - сказал глава Белого дома.

Кроме того, издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что схема поставок оружия для Украины через НАТО была предложена на недавнем саммите в Гааге, ее обсуждали с Украиной и европейскими союзниками. При этом, по данным источников, продажи могут включать наступательное вооружение, а не только средства ПВО. Один из европейских чиновников подтвердил, что такую схему обсуждали, но заявил, что его правительству не известно о каком-либо окончательном плане.

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