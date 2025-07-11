Украина ищет решение, чтобы сбивать гиперзвуковые ракеты типа "Циркон" или "Кинжал".

Около 50% необходимого Украине вооружения для продолжающейся обороны в ходе полномасштабной войны, начатой Россией, производится исключительно в нашей стране — самостоятельно или совместно со странами-партнерами, заявил замруководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

"И мы дальше готовы наращивать эти объемы. Я уверен, что в ближайшее время Украина обязательно удивит мир и не один раз", - отметил он в интервью для Report.az.

Также Палиса подчеркнул, что Украина продолжает работу над защитой воздушного пространства, над комплексами различной дальности. Это бы, по его словам, гарантировало нашу территорию от воздушного террора России — от ударных БПЛА, баллистических или крылатых ракет.

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"У нас уже есть немало технологических решений, которые на стадии завершения, и в ближайшее время мы их увидим в работе. Есть и решения, которые прошли успешное боевое испытание, использовались для выполнения реальных задач в условиях хитрых задумок противника", - добавил он.

И подытожил, что Украина также работает над разработкой собственных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и над тем, чтобы в итоге сбивать любые ракеты врага, включая аэробаллистические, гиперзвуковые ("Циркон", "Кинжал"), которые считаются неперехватываемыми из-за огромной скорости и маневренности.

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Ранее УНИАН сообщал, почему ПВО может пропускать дроны "Гербера". Основной причиной для таких действий может быть большая опасность "Шахедов", нежели этих БПЛА. Авиаэксперт Валерий Романенко заявляет, что боевая часть "Шахедов" как минимум в десять раз больше.

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал, чем Украина собирается сбивать российские ударные БПЛА, количество которых будет только увеличиваться. "Сейчас, если наши партнеры [выполнят] полностью все, что я с ними обсуждал, мы все будем сбивать. Мы нашли, у нас есть решение", - подчеркнул президент Украины.

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