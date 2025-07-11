По словам Жмайло, КНР передала россиянам дроны на оптоволокне и станки для металлообработки.

Российская Федерация накопила около 2000 ракет, благодаря помощи Китая. Об этом в телемарафоне рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Относительно ракет, к сожалению, во время полномасштабного вторжения Россия накопила их около 2 тысяч. Это "Искандеры", "Калибры", аэробаллистика, это крылатые ракеты. Основным типом ракетных ударов является ракета Х-101, которую запускают на сверхмалых высотах, она оборудуется тепловыми ловушками", - сказал он.

По словам Жмайло, врагу это удается, потому что Китай передал Москве дроны на оптоволокне, которые являются "действительно прорывной технологией". Эксперт добавил, что Китай поставляет, если не оружие, то соответствующие станки и оборудование. В частности, станки для металлообработки, что важно при производстве ракет.

Видео дня

"Некоторые единицы, такие как Х-101, они могут делать до 50-60 единиц, более высококачественную баллистику - 10-15 штук в месяц... Обратите внимание, первый год полномасштабного вторжения они могли запустить 100 дронов и 100 ракет, а сейчас - это облако "шахедов" и очень точечно они сейчас запускают ракеты... - примерно 10-15 единиц - это "Калибры" с моря, или "Искандеры с наземных систем... Мы видим реальное следствие спецоперации СБУ "Паутина", - заявил Жмайло.

Сколько боеприпасов КНДР поставляет России

Как писал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал Bloomberg, что Северная Корея сейчас поставляет РФ до 40% боеприпасов - партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется. По данным Буданова, Ким Чен Ын отправляет Кремлю баллистические ракеты и артиллерийские системы, а Москва предоставляет КНДР деньги и технологии, и это помогает ослабить международную изоляцию Пхеньяна.

Как добавил Буданов, производство оружия в Северной Корее продолжается круглосуточно.

Вас также могут заинтересовать новости: