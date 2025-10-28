Нардеп говорит, что предложений по наказанию за СЗЧ есть много.

В Верховной Раде работают над арестом имущества и счетов лиц, которые избегают службы, самовольно покидая воинскую часть. Об этом сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко в интервью "Телеграфу".

Он отметил, что сейчас есть около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и СЗЧ.

"И здесь вопрос к правоохранителям: что они делают с этими дезертирами и СЗЧ? Возвращаются ли эти люди, в каком количестве? На самом деле возвращаются и, скорее всего, количество тех, кто вернулся [из СВЧ] перевалило за 50% от всего количества уголовных дел. Это хорошо. Но для того, чтобы в будущем такого не было, надо точно внедрять законодательные изменения относительно наказания", - сказал Горбенко.

Нардеп отметил, что враг строго наказывает - расстреливает тех военных, кто отказывается выполнять задачи.

"Если брать наших военных командиров, то они имеют волю и желание, чтобы... "подбодрить" немного тех людей, которые презирают армию и бегут из рядов ВСУ. Какие эти идеи? Арест счетов, арест имущества. Из правоохранительного комитета предлагали увеличить сроки наказания (сейчас, в условиях военного положения, за СВЧ предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, - УНИАН). Предложений очень много. Надо садиться с Генштабом и решать, за что будут голоса, а за что нет. Потому что в Раде же есть сторонники "партии СЗЧ", а есть сторонники "партии победы", но ни у одной из этих групп нет большинства", - говорит Горбенко.

Самовольное оставление части - что известно

Как писал УНИАН, по словам адвоката Геннадия Капралова, фактом самовольного оставления части считается отсутствие военнослужащего в течение более трех суток. Если военный не появился в течение этого времени, то составляется рапорт о том, что он отсутствует по месту несения службы, а затем подается командиру.

Как отметил адвокат, за СЗЧ сейчас могут дать реальный срок, и на практике такие случаи встречались. Он добавил, что во время действия военного положения штрафов за СВЧ нет, поскольку такое правонарушение квалифицируется по части 5 статьи 407 УК, которая предусматривает именно наказание в виде лишения свободы.

Капралов напомнил, что до 30 августа действовал упрощенный механизм возвращения в воинские части, благодаря которому некоторые военные могли добровольно вернуться из СЗЧ и избежать наказания. Сейчас этот механизм уже не действует.

Поэтому единственное, что может помочь избежать уголовной ответственности, - возвращение в свою часть раньше, чем через трое суток после того, как она была покинута, и предоставление объяснения командиру.

