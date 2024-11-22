Соответствующий законопроект подан на рассмотрение Верховной Рады.

В приложении "Резерв+" появится возможность оплатить штраф за нарушение правил воинского учета. Как сообщает 24 Канал, об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, соответствующий законопроект вскоре рассмотрит Верховная Рада Украины, при этом "уже есть техническое понимание этого вопроса".

Сейчас военнообязанные, которые нарушили воинский учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Однако сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате.

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"Мы хотим сделать в "Резерв+" функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию", - отметила Черногоренко.

Она подчеркнула, что техническая возможность для реализации уплаты штрафов в "Резерв+" есть. Кроме того, был разработан законопроект, по которому человек, который добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф - по аналогии с нарушением правил дорожного движения.

Как сказала замминистра, если депутаты примут соответствующий законопроект до конца года, в начале следующего в "Резерв+" уже будет активирована эта функция.

Наказание за нарушение правил воинского учета

Ранее УНИАН сообщал о штрафах за неявку в ТЦК в ноябре 2024 года. Уклонистов могут оштрафовать, лишить имущества и даже посадить в тюрьму.

По словам юристов, если не оплатить штраф за неявку по повестке, сумма может вырасти вдвое, поэтому его стоит погасить в течение 15 дней с момента получения. Также штраф можно попытаться обжаловать в суде.

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