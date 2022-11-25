Уже более 30 лет церковь МП в Украине является проводником российской идеологии и осуществляет влияние на население Украины. Поэтому коллаборантская волна, которая есть на востоке и частично на юге Украины, является результатом ее деятельности и воспитания. Однако, по моему мнению, сегодня наказание отдельных лиц не приведет к какому очищающего эффекта.

Считаю, что УПЦ МП давно должна предоставить обществу четкий ответ на вопрос, дала ли она оценку идеологии "русского мира". Ведь последние годы эта церковь навязывала эту идеологию в Украине. Также церковь должна четко определить, как она трактует голодомор в Украине. Именно так, как когда-то сказал ее глава Митрополит Онуфрий: "Катюзі по заслузі" (в том смысле, что это было наказание украинцев за их грехи)? Или же УПЦ МП все же трактуют это как акцию большевистской власти на уничтожение населения Украины?

УПЦ МП давно должна предоставить обществу четкий ответ на вопрос, дала ли она оценку идеологии "русского мира". Ведь последние годы эта церковь навязывала эту идеологию в Украине

Также вопрос: почему они не дают ответ, кто начал войну? Но ответ циничен: потому что в трактовке УПЦ МП Украина и Россия — это одно государство, "Святая Русь", а война трактуется как "братоубийственная". До сих пор такие заявления актуальны в этой церкви? Ведь они с 2014-го года не были опровергнуты, а лишь подтверждались, в частности, нередкими фактами отказов священников УПЦ МП хоронить украинских воинов АТО и ООС.

В целом таких вопросов чрезвычайно много. И пока обществом не получены ответы, до тех пор мы можем говорить о системной работе этой церкви против украинского государства.

Поэтому такие единичные акции, как проверки СБУ в Лавре, обыски у митрополитов или дела Генпрокуратуры против отцов-коллаборантов, не решат эту проблему. Это лечение последствий болезни. Проблема же гораздо глубже и заключается в мировоззрении целой институции.

Кроме того, в том, что УПЦ МП такая как есть, виновато и государство. Ведь мы 30 лет уважали то, что епископы этой церкви открыто и откровенно занимались политикой. Вспомнить хотя бы Митрополита Павла Лебедя, который был даже депутатом Киевсовета от регионалов.

Законодательство Украины требует от церкви заниматься религиозной деятельностью. А мы сегодня видим, что УПЦ МП занимается пропагандой идеологии "русского мира", что, согласитесь, является более политикой, чем религией.

Одним из путей решения проблемы может быть перенятие опыта других стран.

Например, вся недвижимость и имущество церквей в Эстонии передали в государственную собственность и отдали церкви в аренду за 1 евро. Единственное условие в том, что церковь никаким образом не занимается политической деятельностью. В том случае, если священник замечен в организации каких-то политических акций или политических действий, контракт расторгается, община распускается.

А если религиозная организация занимается политической деятельностью в США, она теряет статус религиозной, теряет льготы в налогообложении и обязуется платить, как обычная лоббистская организация. Поэтому там очень осторожно относятся к любым политическим вещам.

В Украине же это, к сожалению, в порядке вещей.

Нужно ли принять закон о запрете УПЦ МП в Украине? По моему мнению, сегодня мы имеем достаточную базу для приведения УПЦ МП в соответствие с действующим законодательством. Нет смысла принимать еще один закон, если не выполняется предыдущий. Нужно начать с того, что уже есть.

Священники УПЦ МП, к которым есть вышеназванные вопросы, продолжают заниматься манипуляциями. Они убеждают верующих в том, что они, якобы, никакой не "московский патриархат", поскольку у них в названии теперь нет "МП". Но не указывают, что их руководящий центр расположен в стране-агрессоре

Верховная Рада уже четко определила, что религиозные организации с руководящим центром в стране-агрессоре должны указать эту информацию в своих уставах с тем, чтобы не дезориентировать своих верующих. В Украине есть около 105 религиозных организаций, которые внесли изменения в устав. Они четко декларируют: "Мы — УПЦ московского патриархата". И сегодня законодательство позволяет им существовать и совершать свое богослужение, если это действительно религиозная деятельность, а не политическое православие. В таких случаях у общества и государства не может быть претензий к таким общинам.

Зато священники УПЦ МП, к которым есть вышеназванные вопросы, продолжают заниматься манипуляциями. Они убеждают верующих в том, что они якобы никакой не "московский патриархат", поскольку у них в названии теперь нет "МП". Но не указывают, что их руководящий центр расположен в стране-агрессоре. Хотя об этом свидетельствует даже тот факт, что Митрополит Онуфрий является членом Постоянного Синода — фактически руководящего органа Московского патриархата. До сих пор он не опроверг этот факт.

Однако закон, о котором я говорю, вступил в действие еще в январе 2019 года. Тогда же госорган по делам религий определил исчерпывающий перечень общин, которые должны были внести изменения в уставы. Таких общин в Украине более 12 тысяч. И с 15 октября 2019-го года их уставы являются недействительными. Они сами сняли себя с юридической регистрации.

То есть сегодня можем сказать, что УПЦ МП уже сама себя запретила.

Поэтому смысла в новом законе нет. Другое дело, что государственная власть игнорирует законодательство. Ведь происходит саботаж оформления документов тех общин, которые выразили желание выйти из юрисдикции московского патриархата. И это очень демотивирует.

Более того, если бы мы четко расставили акценты и сказали, что церковь не может заниматься никакой политической деятельностью, ситуация была бы кардинально другой.

Александр Саган, религиовед