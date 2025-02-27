Вопросом запрета музыки государства-агрессора займется Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Вопрос блокировки российской музыки на стриминговых платформах в Украине, а также петицию с этим требованием, которая недавно была зарегистрирована в Украине, рассмотрит Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом говорится в ответе, который Министерство культуры и стратегических коммуникаций предоставило автору петиции Александру Леоненко. Об этом сообщил сам автор и опубликовал ответ министерства.

"Правительство переслало петицию на рассмотрение в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку этот орган имеет полномочия вести переговоры с иностранными компаниями (стриминговыми платформами) и заключить с ними договор о блокировании российского музыкального контента на территории Украины", - написал Леоненко.

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В ответе Минкульта говорится, что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен предоставить ответ автору петиции "в определенный законодательством срок".

Петиция о запрете русской музыки на стримингах: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2025 года известные певцы и общественные деятели публично выразили возмущение из-за присутствия пяти треков российского рэпера MORGENSHTERN в топ-10 музыкальных чартов Украины на платформах Apple Music и Spotify.

На фоне этих новостей Алекснадр Леоненко создал петицию на сайте Кабмина, чтобы закрепить на государственном уровне запрет такой музыкальной продукции в Украине.

Сбор подписей под петицией о запрете распространять музыку страны-агрессора на стриминговых платформах начался 17 февраля. По состоянию на 21 февраля ее поддержали более 28 тыс. граждан при необходимом минимальном количестве в 25 тыс.

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