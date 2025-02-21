Речь идет о запрете распространять музыку страны-агрессора на стриминговых платформах.

Петиция с предложением заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине набрала нужное количество голосов для рассмотрения правительством.

Сбор подписей под соответствующей петицией начался 17 февраля. На сегодня ее поддержали более 28 тыс граждан при необходимом минимальном количестве в 25 тыс.

Как отмечает автор петиции - активист Александр Леоненко - русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, которые вредят украинской идентичности и формируют негативное отношение к нашему государству. Также прослушивание русской музыки финансирует агрессию РФ.

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"Деньги, которые получают российские исполнители за прослушивание их музыки, идут в бюджет России, а часть из них используется на финансирование военных действий, в том числе на ракеты, которые убивают украинцев", - отмечает автор.

По его мнению, реализация петиции не будет ограничивать свободы граждан, а лишь защитит молодежь и поможет популяризации украинской музыки.

Теперь петицию должен рассмотреть Кабинет министров Украины и принять решение.

Что спровоцировало петицию?

В феврале 2025 года известные певцы и общественные деятели публично выразили возмущение из-за присутствия пяти треков российского рэпера MORGENSHTERN в топ-10 музыкальных чартов Украины на платформах Apple Music и Spotify.

На фоне этих новостей Леоненко создал петицию на сайте Кабмина, чтобы закрепить на государственном уровне запрет такой музыкальной продукции в Украине. За 5 дней украинцы собрали необходимое количество голосов.

Подобная ситуация складывалась и раньше. Например, в августе 2022 года, пользователи сети были возмущены тем, что почти четверть песен в топ-100 Apple Music в Украине были российскими. Это вызвало дискуссии о влиянии прослушивания российской музыки на финансирование войны против Украины, поскольку российские артисты платят налоги, которые могут использоваться для поддержки военных действий.

Напомним, что в Украине доступны несколько популярных музыкальных стриминговых сервисов, в частности:

Spotify: шведский сервис, официально запущен в Украине 15 июля 2020 года;

Apple Music: сервис от компании Apple, доступный украинским пользователям через приложение Apple Music;

YouTube Music: сервис от компании Google, доступный в Украине через приложение YouTube Music;

Deezer: французский музыкальный сервис, доступный для украинских пользователей;

Tidal: сервис, предлагающий музыку в высоком качестве, доступный в Украине.

Что касается физических представительств этих сервисов в Украине, большинство из них не имеют официальных офисов здесь, предоставляя свои услуги дистанционно через сеть Интернет. Исключением являются сервисы от компаний Google и Apple, которые имеют официальные представительства в Украине.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, летом 2022 г. Верховная Рада поддержала законопроект о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Документ запретил российскую музыку в украинских медиа, а также прослушивание ее в общественных местах.

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