Он подчеркнул, что будет отстаивать все украинское.

Украинский музыкант и фронтмен рок-группы "O.TORVALD" Женя Галич резко высказался о будущем российских артистов в украинском шоу-бизнесе.

Он отметил, что хотел бы полностью искоренить их из памяти украинцев и больше никогда не вспоминать их творчество.

"Российские артисты не имеют права возвращаться! Я бы не хотел, чтобы они вообще возвращались в наше инфопространство из-за того, что вся российская музыка она третье, пято, шестосортная. Они всегда брали лучшую музыку у нас и выдавали ее за свою", - отметил Женя в программе 33 вопроса от Люкс ФМ.

Галич также добавил, что будет делать все возможное, чтобы в Украине было больше качественного украинского контента. Он сказал об этом так:

"Пока я буду жив, я буду бороться за то, чтобы ничего российского в нашей стране не было".

Напомним, ранее известная украинская актриса Наталка Денисенко ответила, жалеет ли о съемках с россиянами. Она призналась, что чувствовала неполноценность по сравнению с актерами из РФ и сразу не поняла настоящий масштаб большой войны.

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