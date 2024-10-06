Радиодиктант в 2024 году будут писать накануне Дня украинской письменности и языка.

Ежегодно в Украине проходит языковой флешмоб - Всеукраинский радиодиктант национального единства. Пишут его украинцы не только в Украине, но и за рубежом, в этом году - уже 24-й раз. Рассказываем, когда и где его слушать.

Что такое радиодиктант национального единства

Всеукраинский радиодиктант национального единства, или, как его просто называют, радиодиктант - это инициатива команды Украинского радио. В 2000 году сотрудники радио предложили провести своеобразный флешмоб - впоследствии он стал самым большим украиноязычным флешмобом, которые объединил украинцев и знатоков родного языка во всем мире.

В чем суть флешмоба: в назначенный день и час на нескольких платформах - ТВ, радио и интернет - транслируется радиодиктант. Текст для него пишут заранее, каждый год он разный. Читают радиодиктант также разные люди - это украинские поэты, писатели, народные артисты, актеры. В радиодиктанте нет авторских знаков или каких-либо спорных орфограмм, но назвать его легким нельзя, поэтому написать непросто. После написания диктант следует отправить почтой или на электронную почту на проверку, после которой объявляют имена тех, кто написал без ошибок.

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Когда и где слушать радиодиктант в 2024 году

Всеукраинский радиодиктант национального единства пишут накануне или в День украинской письменности и языка, который символически отмечают в день памяти преподобного Нестора Летописца. С 2000 года и до 2023 года это происходило 9 ноября (или накануне).

В 2023 году, в связи с переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь (новоюлианский) дата памяти Нестора Летописца сдвинулась на 13 дней раньше. Поэтому и День украинской письменности и языка перенесли - на 27 октября. Радиодиктант национального единства 2023 читали уже в новую дату.

В 2024 году Всеукраинский радиодиктант национального единства будут читать 25 октября.

Традиционно текст радиодиктанта можно слушать на нескольких платформах:

Кто напишет текст для радиодиктанта в этом году, а также кто будет читать в эфире - станет известно немного позже. Позже назовут и время радиодиктанта.

Напомним, что в прошлом году автором текста для радиодиктанта была писательница и лауреат Шевченковской премии Екатерина Калитко, а текст читал актер и театральный режиссер Алексей Гнатковский. Писали диктант более полумиллиона человек - школьники, студенты, преподаватели, пенсионеры и военнослужащие на фронте. В условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину многим участникам пришлось писать радиодиктант в бомбоубежищах и укрытиях. Письма пришли из 39 стран, временно оккупированных Крыма и украинских территорий, были также и диктанты, написанные шрифтом Брайля.

Количество победителей радиодиктанта каждый год разное. В прошлом ими стали две участницы - учительница украинского языка и литературы с Волыни Галина Шура, которая в третий раз победила в Радиодиктанте национального единства, и 77-летняя львовянка Христина Гоянюк – она уже 23 года участвует во флешмобе и становилась победительницей уже более 10 раз. Еще 5 человек написали диктант с одной ошибкой – их тоже признали победителями.

обедители получают символические призы - это книги и памятные сувениры, но суть радиодиктанта не в призах и не в том, чтобы проверить знания или написать без ошибок. Главная цель - это объединить всех украинцев как в Украине, так и за ее пределами.

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