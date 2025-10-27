Украинцы жалуются на слишком быстрое чтение текста.

В понедельник, 27 октября, по украинской сети распространяется недовольство из-за условий написания радиодиктанта национального единства.

В этом году текст написала писательница Евгения Кузнецова, известная по книгам "Спитайте Мієчку", "Мова-меч: Як Говорила радянська імперія" и "Драбина". Читала радиодиктант актриса и телеведущая Наталья Сумская. Стоит отметить, что еще во время анонса некоторые комментаторы советовали поручить это задание филологу.

В сети жалуются на слишком быструю начитку текста, из-за которой люди просто не успевали его писать. Кроме того, в определенный момент актриса перепутала два предложения. Победительница радиодиктанта 2024 года Кристина Гоянюк в прямом эфире раскритиковала прочтение текста:

"Я боюсь высказать какое-то слово, чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет - это первый диктант, который свалил меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан, сам текст глуповат, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышибаба, который в прошлом году диктовал, за ним хоть можно было писать".

В социальных сетях не только сетуют на скорость прочтения, но и шутят:

"Думаю, в следующем году радиодиктант должен читать учитель или учительница украинского языка. Они у нас замечательные".

"Надеюсь, мемы о диктанте появятся так же быстро, как диктовалось первое предложение".

"А у кого тоже полпредложения зачеркнуто, потому что Наталья Сумская повторила его дважды? Я подумала, что это мой баг. Это мой первый радиодиктант. Хорошая инициатива, но, наверное, не совсем удачный год для старта".

"Вот вы сердитесь на Сумскую, что прочитала радиодиктант плохо. Но это, пожалуй, первый радиодиктант единства, который объединил нас настолько. Мы вместе его не дописали и имеем из-за этого одну эмоцию на всех".

Напомним, всеукраинский радиодиктант национального единства - это традиционная ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Она проходит в День украинской письменности и языка - 27 октября.

