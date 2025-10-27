Автор текста диктанта отметила, что участников его написания "предупреждали", что легко не будет.

Рекордсменка по написанию радиодиктантов национального единства Кристина Гоянюк раскритиковала нынешний текст и то, как его продиктовали.

Как отмечает "Суспільне Культура", 77-летняя Гоянюк - из Львова, она пишет радиодиктант 26 лет подряд. Женщина несколько раз становилась победительницей радиодиктанта национального единства - и почти каждый раз пишет его без ошибок.

В то же время Гоянюк поделилась не слишком положительными впечатлениями от нынешнего флешмоба. "Даже боюсь выразить хоть что-то, чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет это первый диктант, который свалил меня наповал. Нехорошо прочитан - и сам текст глупый", - сказала она.

Отмечается, что автором текста "Надо жить" стала писательница Евгения Кузнецова, а диктором - актриса Наталья Сумская.

Гоянюк выразила мнение, что "лучше бы диктант зачитал Павел Вышебаба" - писатель и военный, который надиктовывал текст в прошлом году. "По нему хоть были понятны знаки препинания", - пояснила она.

В свою очередь, Кузнецова в Facebook написала, что радиодиктант "действительно объединяет". "Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом "Зачем там запятая?". Это диктант национального единства. Вас предупреждали!", - отметила она.

Радиодиктант-2025 писала и корреспондент УНИАН Татьяна Поляковская, которая много лет пишет его и старается не пропускать. Она также была удивлена той скорости, с которой начитывался текст, а особенно - в начале.

Кроме того, в одном из предложений во время начитки в определенный момент был выпущен большой его кусок, что вызвало путаницу. А также по меньшей мере два предложения начитывались с некоторыми отличиями, когда надиктовывались, а затем - проверялись.

В социальных сетях бурно отреагировали на нынешний диктант шутками и мемами. В частности, прозвучали фразы, что хоть текст и был "очень интересный", но "прифигили" со скорости чтения, и критика того, что в качестве диктора была выбрана актриса.

Также пользователи соцсетей отмечают, что Сумская хорошо читала текст, впрочем для диктанта это было "не совсем то, что надо".

Кроме того, некоторые пошутили, что желают всем, чтобы сборы для войска закрывались так же быстро, как Сумская читала радиодиктант.

