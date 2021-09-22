Вряд ли можно оценивать покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира как реальное покушение на убийство - больше похоже на какое-то запугивание или предупреждение. Убийства направлены на результат, а его сложно достичь, обстреляв машину с тонированными стеклами. Тем более когда авто находится в движении.

Второе - нападение на человека, влияние которого на принятие решений приближается к нулю, вряд ли можно считать угрозами непосредственно жертве обстрела. Или это угрозы не связанные с политикой.

Вряд ли можно оценивать покушение на Сергея Шефира как реальное покушение на убийство - больше похоже на какое-то запугивание или предупреждение

Третье - вряд ли объектом послания был Шефир. Почему? Потому что выстрелы на произвол судьбы могли бы действительно убить его. Поэтому он действительно больше, чем непосредственный объект.

И о последствиях. Теория заговора со стороны жертвы здесь вряд ли сработает. Если бы Шефир был публичным человеком, то можно было бы говорить о "формировании политического имиджа". Но он таким не является. Единственное, что он сам может достичь от такого "имиджевого" события - это продержаться дольше на посту. Но должность без полномочий - сомнительное удовольствие. Поэтому вариант инсценировки покушения самой жертвой - маловероятен.

Не дает покоя и то, что страна вступила в бюджетный процесс. А средств, выделенных на правоохранителей в этом году, немного меньше, чем в прошлом. Или увеличение расходов не покрывает даже инфляции. Поэтому, независимо от того, кто стоял за покушением, его следствием будет рост расходов на силовиков в окончательной редакции государственной сметы.

Еще одно из последствий - это сигнал той части власти, которая решила играть свою игру. Типа: "Видите, какие риски даже у тех, кого отстраняют от принятия решений?". В любом случае это будет одним из средств мобилизации депутатов монокоалиции. И вроде как месседж действующему спикеру парламента - опомниться и вернуться в "правильное партийное русло".

Это событие вполне может быть и запугиванием самого Владимира Зеленского

Также это событие вполне может быть и запугиванием самого Владимира Зеленского. Этой версии придерживаются и Шефир, и президент. И такая версия "правильная" с политтехнологической точки зрения - для представления публике. Во-первых, потому, что у нас в стране "должен быть" лишь один субъект - президент - и все происходящее касается исключительно его. Да и люди у нас сердобольные - всегда поддерживают тех, на кого нападают.

Но, если придерживаться этой версии, возникает проблема. Дело в том, что президент в Украине - эмоциональный. И если это действительно запугивание, то запуганный президент - удобный для управления президент. Если же президент не напуган, а в гневе - это также не лучший вариант для принятия взвешенных решений. В гневе можно наделать ошибок и глупостей.

Кроме того, стоит помнить, что каждое такое дело - это средство для легитимизации наступления на права человека ради безопасности. Читай - усиление полномочий силовых структур из-за ограничения свобод украинцев. Сегодня все силовые структуры контролирует президент Зеленский. Более того, ему уже не надо ни против кого выступать для противодействия наступлению "полицейского государства".

Отныне все журналистские расследования, когда нам показывают, кто из власти куда поехал на своем авто, будет вести значительно сложнее

И конечно - отныне все журналистские расследования, когда нам показывают, кто из властей куда поехал на своем авто, будет вести значительно сложнее. Придумают под это дело какую-нибудь статью или просто развяжут руки охране (типа, вы же видели, к чему это может привести).

Традиционно в таких случаях есть риски для оппозиции (независимо от партийности). Все будет отталкиваться от того, насколько политизированным направлением наделят следствие.

И, наконец. Если ожидаете логического завершения расследования этого дела, то его не будет. Даже если найдут действительно виновного в покушении на убийство, общество вряд ли удастся убедить, что это настоящий преступник.

Богдан Петренко, первый заместитель директора Украинского института исследования экстремизма