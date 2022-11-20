В прокремлевских СМИ обвиняют украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен.

Оккупанты на Луганщине инсценировали сдачу в плен и открыли огонь на поражение по украинским военнослужащим.

Об инциденте в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Эту историю российские пропагандисты извратили и обвинили Украину в нарушении процедуры сдачи в плен. На своих ресурсах россияне активно распространяли видео, на котором видны тела оккупантов, которые якобы сдавались в плен Вооруженным силам Украины. В прокремлевских СМИ требовали реакции от ООН и других организаций.

Видео дня

Впрочем, украинская сторона рассказала свою версию событий.

"Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, русские совершили военное преступление - открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины", - отметил Лубинець.

По словам омбудсмена, в этом случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а такими, что ведут бой и совершают вероломство.

"Ответный огонь не является военным преступлением. Наоборот, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства — должны быть наказанными", - заявил Лубинец.

Он добавил, что единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика Российской Федерации, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа.

"Неудивительно, что такие "вбросы" с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля. Переключить внимание не удастся. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ожидает трибунал", - написал Лубинец.

Война в Украине: пленные оккупанты

В октябре 2022 года Национальная гвардия Украины разбила группу ДРГ оккупантов на Донецком направлении и захватила в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР". По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими такими мужчинами в район ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что наемники из ЧВК "Вагнер" казнили ранее завербованного заключенного Евгения Нужина, который побывал в украинском плену и выразил желание воевать в составе ВСУ против оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что украинские военные будут брать больше русских солдат в плен. Он отметил, что чем больше российских военных будет в нашем обменном фонде, тем быстрее мы вернем украинцев домой из России.

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