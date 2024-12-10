Авто, которым детектив БЭБ Александр Ткачук отрезал две ноги женщине арестовали: подозрения ему до сих пор нет, - СМИ

Также арест наложили еще на два других автомобиля-участника этого ДТП.

Летом текущего года руководитель Главного подразделения детективов БЭБ Украины Александр Ткачук, управляя автомобилем Тотота Camry на Столичном Шоссе в г. Киеве, совершил наезд на женщину, в результате чего последняя получила ампутацию обеих ног. Уголовное производство по данному факту расследует столичное Территориальное управление ГБР.

С течением почти полгода в рамках дела Ткачику до сих пор не было сообщено о подозрении. Зато по ходатайству следователя, суд арестовал автомобиль чиновника БЭБ и отдельно его номерной знак. Об этом свидетельствуют Постановления Печерского райсуда, пишет издание Экономические новости.

Также арест наложили еще на два других автомобиля-участника этого ДТП.

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"Наложить арест на имущество, в уголовном производстве № 62024100120000599 от 14.07.2024, а именно на:

автомобиль ТОYОТА САМRУ, регистрационный номер НОМЕР_8, номер кузова НОМЕР_5, который в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства НОМЕР_7 принадлежит на праве собственности ООО "ИНФОРМАЦИЯ_4", зарегистрированном по адресу: АДРЕС_1;

автомобиль ВАЗ 21093, регистрационный номер НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_10.

автомобиль DODGE JOURNEY CROSSROAD, регистрационный номер НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_13", - говорится в одном из Постановлений.

Другим - арест наложен на две пары обуви и номерной знак Тотота Camry.

Тотота Camry, за рулем которой был чиновник БЭБ Ткачук, отсутствует в его декларациях о доходах. Зато это авто зарегистрировано на одесское предприятие "Элвикон", учредителем которого является сейшельский оффшор - компания "АВЕРС ИНТЕРТРЕЙД ЛТД". Эта же компания является учредителем и 100% владельцем ломбарда (ПО "ЛОМБАРД "АВЕРС ИНТЕРТРЕЙД ЛТД" КОМПАНИИ "АВЕРС ИНТЕРТРЕЙД ЛТД" с регистрацией в оккупированном Мариуполе).

Несмотря на тот факт, что ДТП в котором Ткачук покалечил женщину произошло еще в июле, по делу долгое время не назначались ни медицинские, ни автотехническая экспертизы, уточняет издание.

В и БЭБ до сих пор трагическое ДТП, вызванное Ткачук, ни разу не прокомментировали. Несмотря на активную фазу следствия сам руководитель Главного подразделения детективов так и не был отстранен от занимаемой должности с целью предотвращения осуществления им давления на следователей и судей. Ткачук продолжает находиться на свободе и ходит на работу.

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