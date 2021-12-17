Собака забила тревогу и спасла ребенка от смерти.

В Бостоне (США) собака по кличке Генри спасла маленькую дочь своих владельцев, у которой были проблемы с дыханием из-за болезни.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на маму девочки Келли Эндрю.

Эндрю также рассказала о трогательной истории в Twitter.

"Прошлой ночью пес постоянно заходил в детскую комнату и будил дочь", — пишет Келли.

Читайте такжеВ Одессе женщина избивала собаку: "лупила в целях воспитания" (видео)По словам женщины, Генри каждый раз проверял ребенка, и когда понял, что она перестала дышать - поднял шум.

Молодые родители отреагировали мгновенно. Они поехали в больницу. К счастью медикам удалось вовремя прочистить дыхательные пути и спасти девочку.

"Мы провели ночь в больнице. Я не знаю, что было бы, если бы он нас не разбудил. Мы не заслуживаем собак", - отметила владелица Генри.

Позже Эндрю добавила, что они уже вернулись домой, состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет. В то же время отец девочки написал, что в этот день "кто-то обязательно получит стейк". По его словам, к Генри они всегда относились и будут относиться, как к "королю замка".

Как сообщал УНИАН, в Киеве в парке женщина покинула собаку Джека. Хозяйка оставила с ним записку, в которой написала, что уехала в Польшу на заработки и к собаке не вернется.

Впоследствии стало известно, что в Киеве псу нашли новую семью. Люди узнали о печальной судьбе собаки и решили ее приютить.

Однако и новая семья отказалась от Джека. Его вернули в приют.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко