Пес Джек, которого нашли привязанным в киевском парке, снова в приюте. Его взяла к себе новая семья, однако впоследствии отказалась.
Об этом рассказали в одном из сообществ владельцев животных Шевченковского района столицы, пишет "Киев.Media".
"Всем привет. К величайшему сожалению... Джек вернулся в приют. Джек снова в поиске новой семьи", - говорится в сообщении.
Пост о том, что пса взяла к себе новая семья, опубликованный на странице приюта для животных "Сириус", уже удалили.
Как сообщал УНИАН, Джека бросили привязанным в столичном парке на Дорогожичах. Хозяйка оставила с ним записку, в которой написала, что уехала в Польшу на заработки и к собаке не вернется.
Впоследствии стало известно, что в Киеве псу нашли новую семью. Люди узнали о печальной судьбе собаки и решили ее приютить.
Вас также могут заинтересовать новости: