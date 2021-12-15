Пес снова оказалась в приюте.

Пес Джек, которого нашли привязанным в киевском парке, снова в приюте. Его взяла к себе новая семья, однако впоследствии отказалась.

Об этом рассказали в одном из сообществ владельцев животных Шевченковского района столицы, пишет "Киев.Media".

"Всем привет. К величайшему сожалению... Джек вернулся в приют. Джек снова в поиске новой семьи", - говорится в сообщении.

Пост о том, что пса взяла к себе новая семья, опубликованный на странице приюта для животных "Сириус", уже удалили.

Как сообщал УНИАН, Джека бросили привязанным в столичном парке на Дорогожичах. Хозяйка оставила с ним записку, в которой написала, что уехала в Польшу на заработки и к собаке не вернется.

Впоследствии стало известно, что в Киеве псу нашли новую семью. Люди узнали о печальной судьбе собаки и решили ее приютить.

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Автор: Катерина Комолова