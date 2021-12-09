В столичном парке женщина бросила собаку и оповестила запиской, что уехала в Польшу и не вернется за ним.
Об инциденте в Facebook сообщила киевлянка Марина Ляпина.
В одном из столичных парков заметили брошенного пса. Собаку оставили привязанной к лавке с игрушкой и запиской следующего содержания:
"Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його оставить".
Зоозащитница Юлия Трусанова уточнила, что это произошло в парке Бабий Яр на Дорогожичах.
Читайте такжеПодростки петардой взорвали голову собакеПо словам Ляпиной, пес ждал хозяйку и не пытался убежать с места несмотря на снег и дождь. Когда очевидцы попробовали отвязать его, Джек побежал в сторону, где, вероятно, раньше жил.
Собаку забрали в клинику, теперь ему грозит попадание в приют. Волонтеры пытаются найти Джеку новых хозяев.
Напомним, девятилетний аляскинский маламут Нанук обрел новую семью после того, как его предыдущая хозяйка умерла.