В Киеве нашли новую семью для собаки, которую привязали и бросили в одном из парков столицы. Его предыдущая хозяйка оставила записку и уехала в Польшу.
О счастливом событии, благодаря которому у собаки появились новые хозяева, сообщается в Telegram-канале "KievMap".
Так, неравнодушная семья узнала о печальной судьбе собаки. Пса забрали, теперь у него новая семья. В Telegram-канале показали фото питомца и его новоиспеченных владельцев.
В комментариях пользователи отметили, что поступок людей, которые спасли собаку, показывает настоящую человеческую доброту. Украинцы желают псу счастливой жизни и благодарят новых хозяев животного.
Собаку привязали и бросили в парке: с чего все началось
Несколько дней назад стало известно, что в одном из столичных парков заметили брошенного пса. Собаку оставили привязанной к лавке с игрушкой и запиской следующего содержания:
"Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його оставить".
Читайте такжеЧуть не попал под пресс мусоровоза: под Одессой дворник нашел под горой мусора живого кролика (видео)Пес ждал хозяйку и не пытался убежать с места несмотря на снег и дождь. Когда очевидцы попробовали отвязать его, Джек побежал в сторону, где, вероятно, раньше жил.
Собаку забрали в клинику, после этого волонтеры искали Джеку новых хозяев.
Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом водитель остановил движение на трассе ради спасения собак. Трогательный инцидент попал на видео.