Сам факт прохождения медкомиссии не означает, что завтра вы станете солдатом.

После прихода в ТЦК военнообязанных не всегда отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). А тех, кто ее прошел, вовсе не обязательно мобилизуют. Об этом в интервью "Громадське" рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин.

Он отметил, что отдельной повестки на прохождение ВВК не существует. На медосмотр отправляют в рамках процедуры обновления учетных данных.

"В интернете по этому поводу пишут бог весть что. На самом деле существуют только два вида повесток: для уточнения учетных данных и для мобилизации на военную службу. Последнюю в народе называют "боевой", - объясняет военный.

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По словам Литвина, во время военного положения военнообязанные должны проходить ВВК ежегодно, в мирное время раз в 5 лет.

(Здесь стоит заметить, что представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин недавно говорил несколько иное. По его словам, выводы ВВК действительны 5 лет, а требование о ежегодном прохождении ВВК "не является юридически зафиксированным").

"По результатам ВВК человек или получит отсрочку от мобилизации, или же будет признан пригодным или непригодным для прохождения военной службы. Этот статус и повлияет на возможность дальнейшей мобилизации, но не означает ее немедленность. Пройдя ВВК, военнообязанный не обязательно моментально получает ту самую "боевую" повестку", - утверждает Литвин.

Вместе с тем, как объясняет военный, направление на медосмотр дают не всем, кто появляется на пороге ТЦК - здесь индивидуальный подход.

"Если человек много лет не обновлял данные о состоянии здоровья - понятно, что его немедленно надо отправить на ВВК", - говорит военный.

В то же время отправки на осмотр военно-врачебной комиссии могут избежать люди с бронированием - например, военнообязанные, которые работают в критической инфраструктуре. Как пояснил Литвин, нецелесообразно направлять на медосмотр гражданина, которого все равно не будут мобилизовать в ближайшее время.

"На военно-врачебную комиссию сразу направляют человека, в отношении которого надо выяснить, пригоден ли он в целом к военной службе. Если же этой потребности нет, ВВК не будут привлекать. Если бы мы всех направляли на ВВК, комиссия не выдержала бы такой нагрузки", - говорит он.

Как пояснил Павел Литвин, на прохождение врачебной комиссии отводится четыре рабочих дня, но это при условии, что человека не надо отправлять на дополнительное обследование и диагностику. Причем направление на дообследование дает семейный врач, и от ВВК и ТЦК здесь ничего не зависит.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, обнародован перечень документов, которые должны носить с собой военнообязанные, призывники и резервисты. Так, человек должен иметь: приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. При этом важно иметь информацию по обновлению данных из Единого государственного реестра. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК, выписка, полученная через ЦНАП, или информация в приложении "Резерв+.

По словам руководителя Национальной полиции Ивана Выговского, если человек на улице не предъявит документы по требованию полиции, то его могут задержать. Если в подразделение полиции в установленном порядке от ТЦК поступало обращение в отношении лица, тогда полицейские имеют право на осуществление административного задержания.

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