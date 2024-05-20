Надо ли ежегодно проходить ВВК: в Минобороны объяснили

Отмечают, что на сегодня выводы ВВК действительны 5 лет.

В соответствии с законодательством, выводы военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных граждан Украины действительны пять лет, - сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала КИЕВ24.

"На данный момент действует норма, когда ВВК действительно в течение пяти лет", - отметил он.

При этом не исключил, что могут быть внесены изменения, которыми будет предусматриваться в военное время прохождение ВВК ежегодно. "Но опять же такое, не хочется говорить о том, что может быть, потому что слухов, проектов, идей очень много. Пока они не являются, скажем так, юридически зафиксированными, то это уже может стать поводом для спекуляций в информационном поле. Не хочется их множить", - сказал Лазуткин.

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Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. В Украине заработало мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных. Все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные .

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сегодня сообщил, что уже с 18 мая около 260 тысяч украинских граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+".

Спикер подчеркнул, что через приложение "Резерв+" в 80 раз больше людей обновили данные, чем это было сделано через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). В то же время, пока нет окончательной статистики по Территориальным центрам комплектования, потому что процесс постоянно продолжается и граждане обновляют данные.

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