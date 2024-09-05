Ситуация на фронте не позволяет обеспечить новобранцам надлежащую подготовку - она отнимает много времени.

ВСУ уступают армии агрессора по всем количественным показателям, и новобранцы проходят меньше подготовки, чем хотелось бы. Об этом в интервью CNN рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Противник имеет преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, БМП", - сказал он.

По словам Сырского, это обстоятельство заставляет Украину быть умнее и эффективнее в ведении войны.

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"Мы не можем воевать так, как они, поэтому мы должны использовать, прежде всего, максимально эффективный подход, использовать свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений, а также использовать техническое преимущество", - сказал он, упомянув в частности украинскую программу передовых беспилотников.

Вместе с тем Сырский считает первоочередной задачей увеличение количества военных. По его словам, сейчас новобранцы, которые направляются на поле боя, проходят меньше подготовки, чем он хотел бы.

"Конечно, каждый хочет, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего отправления мобилизованных на службу", - заявил командующий.

По словам Сырского, сейчас новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полного месяца дальнейшую специализированную подготовку перед тем, как их отправляют непосредственно на выполнение военных задач.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинская кампания по мобилизации для пополнения истощенных войск набирает обороты. Она призвана помочь заполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели, но некоторые новобранцы физически или психологически не пригодны к боевым действиям.

Также мы рассказывали, что основная масса новобранцев еще не успела добраться до фронта, поскольку их подготовка еще продолжается. По словам президента Владимира Зеленского, Украина не может бросать новобранцев в бой без подготовки, как это делает Россия.

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