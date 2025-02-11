В частности, в перечень входит 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая защищала Донецкий аэропорт.

В Украине разработали специальный контракт для прохождения добровольной службы в рядах ВСУ для граждан в возрасте с 18 до 24 лет, которые по закону не подпадают под всеобщую мобилизацию.

Как сообщает Министерство обороны Украины, им предусмотрена обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев. Сам контракт для добровольцев в возрасте до 25 лет рассчитан на 1 год.

Также в оборонном ведомстве обнародовали список бригад, в которых можно служить:

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72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев . Ее военные освобождали Мариуполь в 2014 году, держали оборону Авдеевской "промки", воевали на Светлодарской дуге, не пустили врага в Киев в 2022-м, обороняли Бахмут и более двух лет удерживали Угледар.

. Ее военные освобождали Мариуполь в 2014 году, держали оборону Авдеевской "промки", воевали на Светлодарской дуге, не пустили врага в Киев в 2022-м, обороняли Бахмут и более двух лет удерживали Угледар. 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада , военные которой участвовали в битве за Славянск, держали Донецкий аэропорт, сдерживали врага в Серебрянском лесу, возле Купянска, в Тернах, Торецке, а теперь "косят ряды элитных войск РФ" на Курщине.

, военные которой участвовали в битве за Славянск, держали Донецкий аэропорт, сдерживали врага в Серебрянском лесу, возле Купянска, в Тернах, Торецке, а теперь "косят ряды элитных войск РФ" на Курщине. 38-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ. "Церберы" отличились в многочисленных боевых операциях, среди которых освобождение Урожайного, бои на левом берегу Днепра (район Крынок) и оборона Покровска.

"Церберы" отличились в многочисленных боевых операциях, среди которых освобождение Урожайного, бои на левом берегу Днепра (район Крынок) и оборона Покровска. 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода , которая стоит на защите Украины с 2014 года. Ее военные держали Волноваху, Красногоровку и Марьинку, выстояли в полном окружении на Николаевщине, первыми вошли в освобожденный Херсон в ноябре 2022 года, а сейчас уничтожают врага на Торецком направлении.

, которая стоит на защите Украины с 2014 года. Ее военные держали Волноваху, Красногоровку и Марьинку, выстояли в полном окружении на Николаевщине, первыми вошли в освобожденный Херсон в ноябре 2022 года, а сейчас уничтожают врага на Торецком направлении. 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" , история которой началась еще 1 октября 2015 года. Защитники из ее рядов обороняли Бахмут, участвовали в боях в районе Спорного, Веселого, Николаевки. Также в достижениях бригады освобождение Новоалександровки и Катериновки, героическая оборона Марьинки, Красногоровки, Попасной, Нью-Йорка, Торецка и освобождение 16 населенных пунктов на Киевщине и 4 на Харьковщине.

, история которой началась еще 1 октября 2015 года. Защитники из ее рядов обороняли Бахмут, участвовали в боях в районе Спорного, Веселого, Николаевки. Также в достижениях бригады освобождение Новоалександровки и Катериновки, героическая оборона Марьинки, Красногоровки, Попасной, Нью-Йорка, Торецка и освобождение 16 населенных пунктов на Киевщине и 4 на Харьковщине. 92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко. Ее военные отстояли Харьков, освободили стратегические населенные пункты Харьковщины, уничтожали оккупантов в Донецкой области под Бахмутом и на Луганщине в Новоселовском. Сейчас защитники "жгут" элитные войска РФ на Курщине.

Контракт на службу в ВСУ для молодежи

11 февраля 2025 года в Минобороны презентовали условия контракта для добровольцев в возрасте 18-25 лет. Он предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

Контракт будет рассчитан на 1 год. По завершению этого срока добровольцам обещают предоставить право выезда за границу.

Кроме того, этот контракт предусматривает выплату в размере 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные – во время службы. Также добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение – до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи.

В Минобороны отметили, что выплату в размере 1 млн гривень смогут получить и те добровольцы, которые присоединились к ВСУ в возрасте до 25 лет до того, как начал действовать новый контракт.

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