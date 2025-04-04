Общая подготовка длится 45 дней, на каждого рекрута выделяется более 200 тысяч гривен на материальные и технические средства.

В феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Как проходит подготовка рекрутов и сколько им за это платят - рассказали на пресс-конференции представители 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Так, офицер группы имиджевой продукции 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Максим Теплов рассказал, что сначала рекруты прибывают в учебный центр на базу общей подготовки, которая длится 45 дней. На каждого рекрута выделяется более 200 тысяч гривен на материальные и технические средства.

"То есть это могут быть пиропатроны, маскировочные сетки, различные средства для того, чтобы вы учились. Это отдельно от снаряжения", - уточнил он.

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Офицер отделения дистанционного найма Алла Пунько уточнила, что в целом подготовка длится три месяца - базовая общая человеческая подготовка 45 дней, затем минимум 14 дней профессиональной и 14 дней слаживания в подразделении.

"Обучение проходит во взводах по 25-30 человек, рекруты изучают РХБЗ, связь, психологию, тактическую медицину, огневую подготовку, национально-патриотическая подготовка также в них присутствует... Обучение проводят опытные инструкторы, сержанты и офицеры. Что касается спроса, то больше всего пользуется спросом должность разведчика и стрелка".

Что касается выплат обещанного миллиона за заключение контракта, то, как пояснила Пунько, первая выплата в размере 200 тысяч гривен происходит в течение пяти дней после подписания контракта. Далее 300 тысяч гривен военнослужащий получает после прохождения базовой и общей военной подготовки и вступления на выполнение боевых задач. Остальные 500 тысяч гривен он получает по завершению годового контракта.

"По денежному обеспечению рекрут получает 20 тысяч гривен плюс-минус зарплаты и плюс средства за выполнение боевых задач. Это не учитывая дополнительной выплаты в размере одного миллиона гривен"

Теплов также добавил, что после проведенных опросов относительно того, почему кандидаты решили присоединиться к проекту, оказалось, что вопрос средств - только на третьем месте.

"Это то, что есть четкие сроки контракта, это один год. Далее это идет желание защищать страну и уже на третьем месте это все-таки средства", - пояснил он.

"Контракт 18-24" - новости

Ранее УНИАН сообщал, что 18-24 летние смогут получить миллион, присоединившись не только к ВСУ, но и к Нацгвардии и пограничникам.

Кроме того, "контракт 18-24" распространили еще на 10 бригад. В частности, это 3, 24, 93, 30, 59 ОМБР, 36 отдельная бригада морской пехоты и тому подобное.

Как рассказала 21-летняя Вероника с позывным "Ляля", которая стала первой девушкой, подписавшей контракт (18-24) с ВСУ, это был ее "шанс наконец попасть на войну". По ее словам, все пути для мобилизации были для нее закрыты, потому что она девушка, ей меньше 25 лет и она не имеет военной специальности.

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