Городская власть Киева сегодня рассмотрит алгоритм установки мобильных укрытий в столице. Размещение таких сооружений стало возможным после того, как государство наконец четко сформулировало требования к мобильным укрытиям. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Наконец-то наши многочисленные обращения о необходимости правового урегулирования вопроса мобильных укрытий дали результат. И сегодня мы рассмотрим алгоритм их установки в столице. Требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне, и теперь их закупка и обустройство не будут сопровождаться десятками уголовных дел. А главное, определено, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей в ​​них было безопасным", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что мобильные укрытия могут устанавливаться в местах, где нет возможности обустроить стационарные.

Видео дня

На обустройство мобильных защитных сооружений прежде всего будут перенаправлены средства, которые город выделил на укрытия, но районные госадминистрации не использовали по назначению.

"К сожалению, на выделенные в этом году на укрытия 4 млрд грн районные администрации столицы не выполнили и трети от запланированных работ. Мобильные укрытия, безусловно, нужны в местах, где нет возможности обустроить стационарные. Поэтому средства, которые РДА не могут использовать, будем перенаправлять на мобильные укрытия. Очень надеюсь, что районные администрации справятся по крайней мере с этим заданием и смогут закупить и установить мобильные укрытия надлежащего качества", - подчеркнул мэр столицы.

Он призвал ускорить реализацию проектов, связанных с укрытиями. Промедление в таких критически важных для киевлян вопросах преступно и недопустимо, подчеркнул мэр.

Кличко напомнил, что вопрос строительства и обустройства укрытий уже несколько лет является основным приоритетом для города. За последние годы столица направила на это более 7 млрд грн. На эти средства отремонтировано почти 2000 убежищ, сообщил мэр.

Ранее Виталий Кличко заявлял, что после изменения порядка назначения глав РГА городская власть утратила рычаги влияния на них. По его словам, районы фактически превратились в отдельные княжества, что приводит к разбалансированию власти в Киеве и внесению хаоса в управление столицей.